19 de agosto de 2025 - 12:06

Estos aranceles hay que pagar por línea blanca traída de Chile: ¿conviene comprar una heladera?

Es posible comprar en el exterior heladeras, microondas, lavarropas y termotanques, pero se debe tener en cuenta el recargo a pagar en la Aduana.

Ya es posible comprar electrodomésticos de línea blanca en países del exterior como Chile e ingresarlos a Argentina. Sin embargo, en la Aduana hay que pagar una serie de aranceles de importación, que van del 55 al 64,5% del valor del producto. Aun así, el precio puede ser conveniente al comparar con lo que se ve en nuestro país.

El nuevo régimen de línea blanca no se puede superponer con la franquicia de equipaje tradicional: tributa en base al Régimen General de Importación, fuera del equipaje. Es decir, una heladera, un aire acondicionado o un microondas no están alcanzados por la franquicia de los USD 500 (vía aérea) y USD 300 (terrestre), además del 50% de alícuota por excedente.

Por cada viajero mayor de 16 años, se puede importar una unidad de línea blanca por especie al año y se debe llenar el formulario OM2153-A, con carácter de declaración jurada. Una vez generada la liquidación tributaria y pagada la misma por parte del viajero, se encontrará autorizada su importación.

Aranceles por línea blanca importada de Chile: cuánto se paga adicional

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los aranceles del régimen simplificado de importación de productos de línea blanca son los siguientes:

  • Derecho de importación extrazona (DIE) 20%
  • Tasa de Estadística (TE) 3%
  • Impuesto al valor agregado (IVA) 21%
  • Ganancias 11%
Este total de 55% sobre el precio del electrodoméstico adquirido en Chile (se chequea en el ticket) aplica a:

Código especie 1: Heladera/freezer (equipos de refrigeración) y demás equipos de refrigeración de uso doméstico

Código especie 2: Lavarropas, secado de ropas y funciones combinadas, demás equipos de uso domésticos

Código especie 3: Lavavajillas de uso doméstico

Código especie 4: Horno/cocina (sólo eléctricos y de uso doméstico)

Código especie 5: Calefones/termotanques/calderas (sólo eléctricos y de uso doméstico)

Para aires acondicionados, que corresponden al código especie 6, se debe sumar un 9,5% extra por impuestos internos. Es decir, un total de 64,5% de derechos de importación sobre el valor del equipo.

Precio final: esto cuesta una heladera en Chile con aranceles por línea blanca

Para el cálculo tomaremos como ejemplo la heladera con freezer Samsung no frost RT22FARADS8/ZS, capacidad 234 litros.

En Falabella Chile, el precio es de 289.990 pesos chilenos, que se traducen a 300 dólares y 394.500 pesos argentinos (dólar BNA a $1.315).

Al sumar el 55% de aranceles de importación (DIE, TE, IVA y Ganancias), el precio final de la heladera queda en unos 611.475 pesos argentinos.

"Argentinos llegan a comprar línea blanca a Chile": el informe en la televisión trasandina

