Esto cuesta una notebook Lenovo en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retira gratis

La computadora es una herramienta clave para la vida cotidiana, el estudio y el trabajo. Pero, en caso de usarla para videojuegos, es importante que cumpla con una serie de especificaciones mínimas para soportar los gráficos.

En el marco del Día del Niño , hoy revisaremos los precios de las notebooks Lenovo en Falabella Chile , que ofrece en su web el pago online para ciudadanos argentinos con DNI y el beneficio de retiro gratis en el local de conveniencia en el país vecino.

De esta manera, se puede comprar desde Argentina a través del sitio online de Falabella de Chile, cruzar al vecino país y retirar el pedido en una sucursal de Falabella o Sodimac, la más cercana a tu ubicación (sujeto a disponibilidad y stock).

399.990 pesos chilenos

412,36 dólares

550.502 pesos argentinos (dólar BNA a $1.335)

Notebook Lenovo Gamer LOQ i5-12450HX

8GB / 512 GB SSD

Intel Core i5

NVIDIA GeForce RTX 2050

619.990 pesos chilenos

639,16 dólares

853.285 pesos argentinos

Notebook Lenovo Gamer LOQ i7-13650HX

24 GB / 512 GB SSD

Intel Core i7

NVIDIA GeForce RTX 4060

1.119.990 pesos chilenos

1.154,63 dólares

1.541.430 pesos argentinos

Cómo comprar en Falabella Chile desde Argentina con DNI

El primer paso es registrarte en la página web de Falabella (www.falabella.com/falabella-cl). Además de tu nombre y correo electrónico, el sitio te pide dos datos importantes como argentino: el DNI y el número de teléfono con característica +54. Es el principal cambio, ya que antes era exigencia tener un RUT chileno.

Después ya podés navegar por toda la web y elegir el producto que te guste para agregar al carrito de comprar. Recordá que lo único prohibido para traer a Argentina es la línea blanca de electrodomésticos.

Queda pagar y definir el lugar de retiro. Tenés que especificar una dirección en Chile: podés simular la calle y número (cualquiera) de la ciudad donde te encuentres o estés cerca.

Por ejemplo, para los mendocinos que van por el día, una opción es el retiro en la sucursal Falabella de San Felipe (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.150). Si comprás tecnología (un iPhone) también figura el local de Sodimac de esa misma ciudad (Tocornal 2.810).

En el caso de ir más lejos dentro de la Quinta Región, otras opciones son la tienda Falabella del Mall Marina de Viña del Mar y la que está en calle Independencia de Valparaíso. El sitio te indica cuál es el plazo de tiempo para retirar.

A la hora de abonar en Falabella online, los argentinos solamente pueden optar por tarjetas de crédito (una sola cuota) y débito. ¿Qué conviene más?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre cancelar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el producto sale 50.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 970 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 51,55 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con usar la tarjeta de débito y respaldar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.