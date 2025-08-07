Esto cuesta una PlayStation 5 en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retira gratis

Cada vez más argentinos optan por comprar en Falabella Chile debido a sus precios competitivos y al sistema que permite operar con DNI , sin necesidad de RUT chileno.

Esto cuesta una tablet Samsung en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retira gratis

La compra se realiza a través del sitio web oficial y el producto se retira en una sucursal cercana en Chile , lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes viven en provincias fronterizas como Mendoza o San Juan.

Una de las ofertas destacadas es la consola PlayStation 5 Slim Digital , que se consigue a un precio promocional muy por debajo del valor en Argentina. El proceso es simple: se compra online desde Argentina y se retira gratis en una tienda de Falabella o Sodimac del lado chileno.

Actualmente, la PlayStation 5 Slim Digital con dos juegos incluidos se ofrece en la web de Falabella Chile a un precio final de $529.990 pesos chilenos , con un descuento del 26% sobre el valor original de $719.990.

El producto se puede abonar con tarjeta de crédito o débito, en una sola cuota.

Capacidad de almacenamiento : 1 TB

Incluye juegos : Sí (2 juegos digitales)

Procesador : AMD Ryzen

Núcleos del procesador : Octa Core

Conectividad : WiFi

Tipo de consola: Digital (sin lector de discos)

Opciones de entrega:

Retiro gratis en tienda : disponible en sucursales Falabella y Sodimac, sujeto a stock

Envío a domicilio: habilitado para direcciones en Chile

Comprar en Chile online desde Argentina: cómo hacerlo paso a paso

Para comprar desde Argentina, primero hay que registrarse en www.falabella.com/falabella-cl con nombre, correo electrónico, DNI argentino y un número de teléfono con característica +54. El sitio ya no exige RUT chileno, lo que facilita el acceso a los usuarios argentinos.

Una vez registrado, se puede navegar normalmente, elegir productos y avanzar con la compra. El sistema pedirá ingresar una dirección en Chile para el retiro, que puede ser cualquier calle de la ciudad en la que se buscará el pedido.

Falabella Chile se adapta a los compradores argentinos No es necesario contar con RUT chileno para comprar en la web. Web

Por ejemplo, desde Mendoza, una opción es retirar en la sucursal Falabella de San Felipe (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.150), o en el local Sodimac de la misma ciudad (Tocornal 2.810). También están disponibles tiendas en Viña del Mar y Valparaíso. El sitio indica el plazo disponible para retirar el pedido.

Compra con tarjeta: crédito o débito, en pesos o en dólares

En Falabella Chile, los usuarios argentinos pueden pagar solo con tarjeta de crédito o débito, y siempre en una sola cuota. Para quienes optan por crédito, la estrategia más conveniente es hacer “stop debit” y luego cancelar el resumen con dólares. Esto permite acceder al dólar oficial, evitando el recargo del 30% por percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

También se puede pagar con tarjeta de débito usando dólares ya depositados en una cuenta. Es clave configurar desde homebanking que el débito se realice desde la caja de ahorro en dólares, y no en pesos argentinos, para evitar conversiones desfavorables e impuestos adicionales.

Pesos chilenos, a cuánto cotiza este 21 de enero Pagando con dólares propios se evita el recargo del 30% en el resumen.

Compra con dólares: cómo calcular el valor final

El cálculo en dólares es simple. Si un producto cuesta, por ejemplo, 50.000 pesos chilenos, se divide ese valor por la cotización del dólar venta en Chile (por ejemplo, 955). En este caso, el valor final será de aproximadamente 52,35 dólares, que es lo que aparecerá reflejado en el resumen de la tarjeta de crédito.

Esta modalidad permite a muchos argentinos acceder a productos tecnológicos con precios más accesibles, aprovechando la diferencia cambiaria y la cercanía con el país vecino. Con planificación, la compra online en Falabella Chile puede ser una alternativa conveniente frente a los valores del mercado local.