Fecha y lugar confirmado: cuándo abre el primer Decathlon en Argentina y dónde estará ubicado

La cadena francesa Decathlon , reconocida por su equipamiento y vestimenta deportiva de calidad a precios accesibles, prepara su regreso oficial a Argentina , en el marco de una estrategia de expansión regional que ya tuvo éxito en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

El país sudamericano se perfila como un mercado clave para la compañía, que retorna tras su operación previa, interrumpida hace más de veinte años debido a la crisis económica de 2001-2002.

El primer local de esta nueva etapa tiene fecha y ubicación confirmadas. La inauguración, prevista inicialmente para octubre de 2025, se adelantó al viernes 26 de septiembre de 2025.

El establecimiento estará en el complejo Al Río, sobre la Avenida del Libertador, en Vicente López , una zona de alto tránsito y cercana a importantes núcleos urbanos, según informaron medios porteños.

El local ocupará 3000 metros cuadrados, ubicado estratégicamente entre un hipermercado Carrefour y una tienda Sodimac . Este formato, que combina cercanía con otras marcas de gran convocatoria, ya demostró ser exitoso en operaciones regionales de la compañía, replicando modelos implementados en ciudades como Montevideo y Asunción.

En qué otras provincias desembarcaría Decathlon

Decathlon apunta a consolidar su presencia a largo plazo, con un plan que podría incluir la apertura de alrededor de 30 locales en todas las ciudades argentinas con más de 300.000 habitantes.

Entre las ubicaciones posibles se encuentran Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata y Tucumán. La estrategia refleja el objetivo de estar presente en los principales centros urbanos del país, garantizando accesibilidad y conveniencia para los consumidores.

En cuanto a la oferta, Decathlon mantiene su propuesta de productos deportivos y de outdoor, incluyendo indumentaria, calzado, accesorios y equipamiento para diversas disciplinas.

Desde deportes colectivos como fútbol, básquet y rugby, hasta actividades individuales como running, ciclismo o natación, la cadena busca cubrir las necesidades de un público amplio, tanto amateur como profesional.

Además, la compañía incorpora artículos para actividades al aire libre, fitness y camping, consolidando su posicionamiento como un referente integral del deporte.

La vuelta de Decathlon a Argentina se percibe como un paso estratégico para reforzar la presencia de marcas internacionales en el país, ofreciendo a los consumidores productos de calidad y accesibles.