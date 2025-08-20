Cumbre financiera en Mendoza: Jimena Latorre anuncia cuándo será el evento sobre minerales críticos

La ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre, abrió la Argentina Energy Week Summit & Exhibition en Buenos Aires, donde aprovechó para anunciar que Mendoza será sede, el 14 de noviembre , del Latin America Financial Day , un evento financiero destinado a debatir los desafíos de los minerales críticos en Argentina.

El encuentro reunirá a referentes internacionales en finanzas y posicionará a Mendoza como un hub estratégico para la inversión y el desarrollo de proyectos vinculados a recursos minerales críticos . Latorre destacó la relevancia del evento para atraer capitales y fortalecer la competitividad regional.

La Energy Week sirvió como marco para el anuncio, reforzando la visión de Latorre sobre la transición energética y la integración de políticas de desarrollo económico, minería e inversiones estratégicas, consolidando a Mendoza como punto de referencia en la región.

Durante su exposición, Jimena Latorre afirmó: “Mendoza será sede de una cumbre latinoamericana de finanzas para hablar del desafío de los minerales críticos en Argentina, particularmente posicionando a Mendoza como hub financiero”.

Mendoza se posiciona como hub estratégico para inversiones vinculadas a minerales críticos en la región andina.

La ministra confirmó la participación de la Toronto Stock Exchange (TSX) , señalando que “se sumará al evento en la provincia tal como lo hizo en la Cumbre de Minería Sostenible en 2024”, reforzando la importancia del encuentro a nivel internacional.

Además, Latorre destacó: “El objetivo es capitalizar el gran interés internacional por el desarrollo de la minería en la región andina, entendiendo que el financiamiento será un componente clave para garantizar su crecimiento ordenado”. Con esto, Mendoza se perfila como un centro estratégico para proyectos vinculados a minerales críticos, integrando finanzas e inversión.

Jimena Latorre 2 Proyectos de energías renovables y mejoras en infraestructura refuerzan la visión de desarrollo sostenible de la provincia. Prensa Gobierno

Energía, infraestructura y minería: la visión estratégica de Mendoza

La ministra recordó la tradición hidrocarburífera de Mendoza y subrayó la necesidad de una transición energética planificada: “Se trata de pensar en el aprovechamiento inteligente de los recursos para asegurar su disponibilidad a las próximas generaciones”.

En Vaca Muerta, donde el 30% de la formación se encuentra en territorio provincial, YPF completó fracturas hidráulicas en dos pozos de Malargüe por U$D 17 millones, con compromisos adicionales por U$D 30 millones, mientras que la UTE Quintana-TSB se sumó con nuevas inversiones.

En cuanto a energías renovables, Latorre detalló: “Actualmente, el 60% de la potencia instalada de la provincia proviene de fuentes renovables, cifra superior a la media nacional”, mencionando proyectos como el parque fotovoltaico YPF Luz en El Quemado (305 MW) y nuevas plantas en Anchoris, Malargüe y San Rafael.

El desafío central sigue siendo la infraestructura eléctrica y de transporte: “Mendoza financia actualmente la construcción de cuatro nuevas líneas de transmisión que permitirán conectar parques renovables y aumentar la capacidad de generación”. A esto se suman incentivos fiscales específicos, como la exención de Ingresos Brutos y Sellos para proyectos de energías limpias.

Latorre concluyó: “Nuestra visión es que, en los próximos 50 años, la provincia avance a paso firme, con seguridad energética para los mendocinos y con la capacidad de atraer inversiones que la consoliden como un polo de minería moderna y un referente energético nacional”.