Previo a su llegada a Mendoza, Ciruelo Cabral aseguró que vio una obra "muy parecida a la suya" en el Malba y hay polémica

El reconocido ilustrador Gustavo Cabral , más conocido como Ciruelo , denunció públicamente que una obra exhibida en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires ( Malba ) reproduce de manera casi idéntica una de sus ilustraciones de 2005, Dragon Caller , sin otorgarle crédito.

“Visitando el Malba me encontré con una pintura expuesta que me resultó muy parecida a una pintura mía de 2005 llamada "Dragon Caller", escribió el artista en sus rede sociales, donde compartió una foto comparativa entre su trabajo y la obra cuestionada, parte de la muestra El desentierro del diablo, de la artista Carrie Bencardino .

Ante la acusación, Bencardino reconoció en La Nación haberse inspirado en Ciruelo , aunque defendió su obra como un trabajo de apropiación. “Te cito siempre como mi gran referente al hablar de esa obra. Mi muestra gira en gran parte en torno a las imágenes que más me influenciaron cuando era adolescente y me empezaba a interesar el arte”, sostuvo.

Luego sumó que está siendo hostigada en las redes: “Estoy siendo hostigada sin parar. Mi obra no es un plagio: no voy a pedir perdón. Incluso si hubiera sido un plagio, me parece de una violencia desmedida desearle a alguien que lo violen, lo lastimen o lo maten por una acusación infundada de copia”.

“Muchas de las frases de hostigamiento las escribieron en su post: él (Ciruelo) sabe las atrocidades que están poniendo y dejó el posteo. Ya está mi cara, mi nombre y apellido en muchos medios de comunicación, en todas las redes sociales. Hay youtubers, streamers e influencers libertarios, como el caso de Tipito Enojado, subiendo videos y llamando a la gente a hostigarme”.

Como todo en nuestro país, la política también fue parte de los comentarios: “La acusación de una identidad política partidaria para cebar odio es un juego muy sucio: no soy ni kirchnerista ni peronista. Soy de izquierda y apartidarie”.

Ciruelo Carbal

Por su parte, Ciruelo declaró al mismo medio citado: "En el Malba no vi ningún crédito ni referencia a mi obra. Ella dice que es fan mía desde la juventud, pero no me pidió disculpas. Yo lo dejaría ahí". Tras ello remarcó: "Este tipo de cosas no me interesan. Hice el posteo, sin nombrar a la artista, para informar. Respecto a los comentarios públicos, cada uno puede opinar lo que le parece. El debate que puede armarse, puede ser positivo para dejar claras algunas cuestiones de derechos de autor. Pero estoy lejos de demandas y acusaciones”.

Sobre los comentarios violentos dijo: “Eso escapa totalmente a mi responsabilidad, lo que ocurre no tiene que ver conmigo. En algún caso leí que también me culpaba alguien o varios amigos de ella. Lo que ocurre en las redes sociales no tiene que ver con mi responsabilidad. Soy antiviolencia, siempre prefiero el diálogo y las cosas transparentes”, amplió.

La respuesta del Malba

El Malba emitió un comunicado respaldando a la artista, señalando que su metodología forma parte de las prácticas contemporáneas de apropiación, ya que trabaja con imágenes encontradas en internet, revistas y videos: “Es una práctica corriente que los artistas tomen otras obras, las transformen y reinterpreten para producir creaciones nuevas, que a su vez sirven de inspiración a otros artistas”.

La institución afirmó que en el catálogo de la muestra y en recorridos guiados se reconoce la influencia de artistas de fantasía como Ciruelo, Victoria Francés, Luis Royo, Boris Vallejo y Magalí Villeneuve: "El intercambio, el desacuerdo y la discrepancia siempre son bienvenidos dentro de un marco de respeto y empatía. Desde Malba, repudiamos cualquier forma de acoso o violencia derivada de esos debates”.

Ciruelo Cabral - Malba La respuesta del Malba.

Ciruelo llega a Mendoza

Mientras continúa la polémica, Ciruelo Cabral se presentará en Mendoza este jueves 21 de agosto a las 15 en el Aula Magna de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, donde dará una charla sobre su obra y la de Juan Giménez. El encuentro, con entrada gratuita, está organizado por la Subsecretaría de Cultura provincial y la FAD-UNCuyo.

Ciruelo Cabral Ciruelo Cabral

Ciruelo es considerado uno de los grandes referentes mundiales del Fantasy Art o Fantasía Épica, un género centrado en lo mágico y lo sobrenatural, con obras que lo han consagrado a nivel internacional.