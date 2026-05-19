La Virreina Nacional de la Vendimia blanqueó su romance con un futbolista de Primera División

Tras ser coronada en Vendimia 2026, Agustina Giacomelli continúa disfrutando de su presente. La representante de Tunuyán presentó a su pareja, mediocampista del fútbol argentino.

La Virreina Nacional de la Vendimia, Agustina Giacomelli, confirmó públicamente su relación con el futbolista Enzo Gaggi.

La Virreina Nacional de la Vendimia, Agustina Giacomelli, confirmó públicamente su relación con el futbolista Enzo Gaggi. La pareja compartió imágenes juntos en redes sociales y oficializó el vínculo con una publicación acompañada por la frase “Mucho amor”.

La representante de Tunuyán fue coronada durante la última Fiesta Nacional de la Vendimia realizada en el Teatro Griego Frank Romero Day. En esa celebración, titulada “90 cosechas de una misma cepa”, recibió los atributos vendimiales de manos de la reina saliente, Alejandrina Funes.

La publicación de ambos rápidamente generó repercusión entre seguidores del ambiente vendimial y del fútbol mendocino. Gaggi integra actualmente el plantel de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, equipo que disputa el campeonato de la Primera Nacional y busca mantener la permanencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @enzogaggi La joven, de 24 años, cursa la etapa final de la Licenciatura en Psicología y solo le restan algunas materias para completar la carrera. Esta formación académica atraviesa profundamente su manera de pensar el presente y su rol como soberana, centrando su mirada en los vínculos y la realidad social.

En su vida cotidiana, Agustina Giacomelli mantiene un perfil sencillo y cercano. Entre sus hobbies aparecen las caminatas, el deporte y la música, además de una afinidad especial por los gatos y el interés por el fútbol, aunque no se identifica con ningún equipo en particular.