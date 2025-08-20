El comercio electrónico aumentó 79% su facturación el primer semestre

En un contexto de caída generalizada de las ventas, el comercio electrónico tuvo un incremento en su facturación, en el primer semestre de 2025, del 79%. Esto implica que creció por encima de la inflación , que era del 39,4% interanual en junio.

El dato surge del estudio que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico realizó con Kantar y que arrojó que, de enero a junio de este año, el e-commerce facturó $15.317.918, cuando en el mismo periodo de 2024 se había llegado a $8.555.918.

Para confirmar esa evolución positiva, también se puede tomar como referencia la cantidad de órdenes de compra , que fueron 149,5 millones en el primer semestre de 2025, lo que marca un aumento del 46% ; salto similar al observado en 2021, en plena pandemia.

Y también se pueden contabilizar las unidades vendidas , que llegaron a 203,9 millones, un 49% por encima de las que se vendieron en los seis primeros meses del año pasado.

En cambio, el ticket promedio fue de $102.449, un 23% superior al del primer semestre de 2024. Es decir, que la evolución del monto de cada operación estuvo por debajo de la inflación .

Comercio electrónico: infantiles, y cosmética y perfumería, los que más crecieron en 2018

El director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti, indicó que, si bien el dato no surgió del relevamiento, saben que el crecimiento del comercio electrónico no alcanza a compensar la caída del consumo que muestran los estudios de diversas consultoras y cámaras.

Detalló que este aumento responde a diversos factores, que se han ido consolidando en el tiempo: la gente se acostumbró a comprar en forma online, las experiencias de compra se han vuelto más amigables y se mejoró la logística.

Por otra parte, el uso de apps de transporte (como Uber o Cabify) y de alimentos y bebidas, incluyendo la última milla -como Pedidos Ya o Rappi- han permitido que esas compras sean más frecuentes. Y cada vez más rubros van incorporando la opción de adquirir un producto de modo virtual.

El comercio electrónico se convirtió en un canal de venta “complementario al presencial”. Foto: Gentileza

Categorías con mayor crecimiento

El estudio también buscó determinar qué categorías ganaron peso en el total de ventas, en comparación con el primer semestre de 2024. Hogar y decoración pasó del 13% al 38%; Productos de belleza creció del 17% al 26%; Indumentaria no deportiva, del 15% al 25%; Indumentaria deportiva, del 20% al 23%; Alimentos y bebidas del 4% al 16%; y Productos para el cuidado personal, del 14% al 15%.

En cambio, hubo dos rubros en los que las ventas online perdieron participación con respecto a las realizadas en el canal físico: Electrónica y electrodomésticos cayó del 23% en 2024 al 21% en 2025; y Medicamentos y aparatología para la salud también bajó del 12% al 9%.

Captura de pantalla 2025-08-20 155314

Más unidades vendidas y mayor facturación

En cuanto a las categorías que siguen concentrando la mayor cantidad de unidades vendidas en el comercio electrónico, Alimentos y bebidas se mantiene en el primer puesto; como también Herramientas y construcción en el segundo; y Hogar, muebles y jardín en el tercero.

En cambio, en este primer semestre, con respecto al de 2024, la Indumentaria no deportiva pasó del cuarto lugar al quinto, reemplazada por la Línea Blanca (que no estaba el año pasado entre las cinco primeras). Y Accesorios para motos, autos y otros vehículos, que estaba en el quinto puesto, desapareció del ranking.

Captura de pantalla 2025-08-20 155333

Con respecto a los rubros que concentran mayor facturación, Línea blanca trepó del segundo al primer puesto, desplazando a Alimentos y bebidas (que estaba en la primera posición en 2024 y ahora no aparece entre las cinco más relevantes).

En el segundo lugar quedó Herramientas y construcción; seguido por Accesorios para motos, autos y otros vehículos; por Hogar, muebles y jardín, en el cuarto lugar; y Computación en el quinto. También fue eliminado de estas primeras cinco posiciones, en el último año, Pasajes y turismo.

Captura de pantalla 2025-08-20 155357

Crecimiento de la demanda

El 13% de los consumidores encuestados -sobre una base de 1.000 casos- compraron de manera online por primera vez en 2025. Y en el top de las cinco categorías más compradas, hay rubros de la vida cotidiana como Delivery de comidas, Indumentaria y calzado deportivo; Alimentos y bebidas; Indumentaria y calzado no deportivo; y Movilidad y transporte.

Captura de pantalla 2025-08-20 161541

Aumenta la venta de los productos importados

Este año, se indagó por primera vez sobre los productos importados. El 8% de los consultados manifestó haber realizado por primera vez en 2025 una compra internacional. Y cuatro de cada diez expresó haber comprado en el exterior alguna vez, pero la mitad dijo haberlo hecho en los últimos seis meses (principalmente, los residentes en CABA y menores de 34 años).

Las categorías más elegidas fueron: Contenidos audiovisuales, software, apps, streaming; Teléfonos celulares y accesorios; Indumentaria y calzado deportivo; Indumentaria y calzado no deportivo; y Computación.

Captura de pantalla 2025-08-20 161528

En cuanto a los principales motivos expresados para elegir comprar afuera, mencionaron: mejor precio; mayor variedad de marcas o modelos; mejor calidad de los productos; promociones o descuentos en eventos internacionales como Black Friday o Prime Day; el producto o servicio no se consigue en Argentina; lanzamiento o novedad que no está disponible en el país; acceso a un servicio digital o suscripción internacional (apps, software, streaming).

El relevamiento también mostró que, si bien Mercado Libre es la plataforma más elegida para las compras internacionales online, TEMU y Shein han crecido rápidamente, acercándose a Amazon y AliExpress / Alibaba.

Sin embargo, del total de 226 socios de CACE consultados, sólo 12 (5%) ofrecen productos para compra internacional y en el 67% de los casos representan menos del 10% del catálogo; y en el 84% menos del 10% de la facturación online y de la cantidad de unidades vendidas en forma virtual.

El desafío de las compras en el exterior

En la exposición de CACE sumaron que los datos del Indec permiten apreciar que los envíos puerta a puerta alcanzaron en junio una facturación de US$ 72 millones, lo que representa apenas un 1,13% de las importaciones totales.

Pero cuando se observa que, en diciembre de 2024 era de US$ 30 millones, se puede apreciar que, si bien no es un número representativo, el crecimiento de las compras en el exterior ha sido de más del 100% y se entiende que la tendencia es a que siga potenciándose.

Sambucetti planteó que están teniendo conversaciones con funcionarios del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para intentar que los jugadores locales tengan una mayor competitividad, lo que, en general, está atado a la carga impositiva; principalmente, Ingresos Brutos y los tributos laborales.

Pero resaltó que las empresas argentinas también tienen ventajas, como el hecho de que el 40% de los pedidos se entrega dentro de las 24 horas de realizada la compra, algo con lo que la oferta internacional no puede competir.

Por eso, se está trabajando para que los socios de CACE desarrollen y potencien esas capacidades distintivas y con los gobiernos para que “nivelen la cancha”, reduciendo el impacto del costo impositivo para los operadores locales.