Lo que dejó el encuentro de CONINAGRO en Mendoza durante la Vendimia 2026.

Mientras se realizaban las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , autoridades del Consejo de Administración de CONINAGRO desarrollaron en Mendoza una agenda que combinó encuentros institucionales, análisis político y recorridas técnicas por distintos eslabones de la cadena vitivinícola.

La actividad comenzó con la tradicional reunión del Consejo de Administración de la entidad, instancia en la que se abordaron distintos temas vinculados a la coyuntura productiva. Entre los principales puntos del encuentro se analizaron los alcances de la nueva reforma laboral, los avances en acuerdos comerciales internacionales y la presentación del nuevo “semáforo de economías regionales” , una herramienta de diagnóstico sectorial que será exhibida durante la próxima edición de Expoagro.

Tras la reunión institucional, la comitiva inició una serie de visitas técnicas destinadas a conocer en territorio distintos procesos productivos vinculados al sector vitivinícola. Durante una de estas recorridas, los dirigentes observaron el funcionamiento de una cosechadora mecánica en una finca del este provincial, tecnología que se ha ido incorporando progresivamente en la actividad con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección de la uva.

Sobre esa experiencia se refirieron el vicepresidente de la entidad, Marcelo Federici, y el tesorero Orlando Stvass, quienes destacaron el valor de estas instancias de contacto directo con la realidad productiva y el impacto que la mecanización puede tener en la competitividad del sector.

La agenda continuó con la visita a la Cooperativa Brindis, donde los representantes de CONINAGRO pudieron observar el ingreso de la materia prima y los procesos iniciales de elaboración del vino. Durante la recorrida se presentaron las diferentes etapas de trabajo dentro de la planta , incluyendo los sistemas de centrifugado, el manejo del frío según la variedad de uva y los procesos de fermentación que forman parte del ciclo de producción.

Posteriormente, las autoridades visitaron la planta de fraccionamiento en envases tetra de Fecovita, ubicada en el departamento de San Martín. Allí recorrieron las líneas de producción y observaron el funcionamiento de maquinaria destinada al envasado de vino. Cada una de estas líneas tiene capacidad para fraccionar alrededor de 15.000 litros por hora, una etapa considerada clave dentro de la cadena de valor vitivinícola por su impacto en la distribución y comercialización del producto.

Durante el recorrido también se destacó la dimensión logística del complejo industrial, que incluye centros de almacenamiento y distribución destinados al mercado interno. Desde el sector cooperativo se subrayó que este tipo de infraestructura permite sostener la escala de producción necesaria para abastecer la demanda nacional.

En paralelo a las actividades institucionales, la agenda contó con la participación de los integrantes de la Juventud de CONINAGRO, quienes acompañaron la gira por la provincia. En ese contexto se desarrolló una nueva asamblea del espacio juvenil, en la que asumió la presidencia Virginia Braunschweig, dirigente proveniente de UCAL, en la provincia de Chaco.

En sus primeras intervenciones como titular de la Juventud de la entidad, Braunschweig destacó el rol de los jóvenes dentro del movimiento cooperativo y repasó algunas de las actividades que se desarrollaron en Mendoza durante el encuentro.

La agenda institucional continuó por la noche con la participación de representantes del Comité de CONINAGRO en un encuentro organizado por Sancor, donde se realizó un acto protocolar en el que se entregó una placa al gobernador de Mendoza en reconocimiento por los “90 años de la Vendimia en Mendoza”.

En ese ámbito también se concretaron reuniones con autoridades de distintas entidades vinculadas al sector productivo. Entre ellas se destacó el encuentro con el presidente de Sancor, Carlos Casto, y con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, en un espacio de intercambio institucional entre dirigentes del ámbito cooperativo, industrial y agropecuario.

El sábado por la mañana, la comitiva participó del tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), uno de los encuentros más representativos de la agenda política y productiva de la Vendimia. La actividad contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, legisladores, intendentes y representantes de distintas entidades del sector.

Durante el evento se realizó el traspaso de la presidencia de la corporación. En esta oportunidad, el dirigente cooperativista Fabián Ruggeri fue elegido para encabezar la entidad, cargo que asumió en representación del sector vitivinícola cooperativo.

En su discurso, Ruggeri se refirió a la situación que atraviesa la actividad y planteó que la vitivinicultura enfrenta un escenario complejo, aunque también señaló que el contexto abre oportunidades para el sector. El dirigente recordó que la actividad ha atravesado distintos ciclos de crisis a lo largo de su historia y destacó la capacidad de adaptación que ha demostrado el sector.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer los espacios de articulación entre el sector privado y el Estado para avanzar en estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo. En ese sentido, sostuvo que la unidad entre los actores de la cadena productiva y la coordinación público-privada resultan elementos centrales para enfrentar los desafíos actuales.

El nuevo presidente de la COVIAR también planteó la necesidad de integrar la cadena vitivinícola a través de modelos asociativos que permitan mejorar la vinculación entre bodegas y productores, con el objetivo de lograr mayor escala productiva y fortalecer la competitividad.

La agenda de actividades vinculadas a la Vendimia concluyó con la participación en el tradicional Almuerzo de los Pequeños Productores, realizado en el predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Luján de Cuyo.

El encuentro reunió a cientos de viticultores provenientes de distintas regiones del país, quienes compartieron una jornada de intercambio y brindaron por la nueva cosecha. El evento se ha consolidado como un espacio en el que los productores pueden expresar sus preocupaciones y plantear las necesidades del sector ante autoridades y dirigentes de distintas instituciones.

Tras finalizar su paso por Mendoza, el presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, realizó una evaluación de la situación actual de la vitivinicultura y señaló que el sector observa con preocupación los niveles de precios que se registran en el mercado.

Al mismo tiempo, el dirigente indicó que las crisis también pueden abrir oportunidades de reorganización y crecimiento dentro de la actividad. En ese marco, señaló que algunas economías regionales están enfrentando mayores dificultades para reactivarse luego del cambio macroeconómico registrado en el país durante el último período.

Magnano consideró que parte de esa situación podría explicarse por la existencia de sobrestock dentro de algunas cadenas de abastecimiento. Según planteó, en caso de confirmarse esa tendencia, el sector podría experimentar un repunte en los próximos meses.

En esa línea, expresó su expectativa de que una eventual reducción en las tasas de interés permita mejorar las condiciones de financiamiento para el sector productivo, lo que facilitaría la realización de inversiones necesarias para fortalecer la actividad.

La presencia de autoridades de CONINAGRO en Mendoza durante la Vendimia volvió a poner en evidencia el peso institucional que tiene el sector cooperativo dentro de la vitivinicultura argentina. A través de reuniones, recorridas productivas y encuentros con productores, la agenda desarrollada durante el fin de semana reflejó la articulación entre dirigentes, empresas cooperativas y organismos vinculados al desarrollo del sector.