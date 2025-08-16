16 de agosto de 2025 - 12:34

"Manso Menú": la nueva propuesta gastronómica de Mendoza

Con esta particular propuesta, la provincia busca consolidarse como un destino con opciones de calidad para todos los presupuestos.

Captura de pantalla 2025-08-16 115441
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza lanzó "Manso Menú", una nueva iniciativa turística que busca democratizar su oferta gastronómica. A partir de este viernes 15 de agosto, mendocinos y turistas podrán acceder a menús cerrados en casi 100 restaurantes, bodegas y espacios de toda la provincia por un precio máximo de $30.000.

Leé además

El escritor sanjuanino, que vivió en Mendoza, edita en España su nueva novela: La frontera.

La fontera: un fragmento de la novela de Gustavo Villalobos

Por Redacción Espectáculos
El invierno da tregua en Mendoza y se viene un fin de semana agradable.

Se viene un fin de semana agradable en Mendoza, pero con amenaza de lluvias

Por Redacción Sociedad

Este programa, impulsado por el Ente de Turismo de Mendoza (Emetur), tiene como objetivo principal ofrecer una experiencia completa, que incluya entrada, plato principal y postre, sin comprometer el bolsillo.

Una provincia, muchos sabores

"Manso Menú" abarca establecimientos distribuidos por toda la geografía mendocina, permitiendo a los comensales explorar la identidad culinaria de cada región. El Gran Mendoza lidera la oferta con más de 60 lugares, seguido del Valle de Uco, la Zona Sur, la Precordillera, la Alta Montaña y la Zona Este.

Desde bodegones hasta restaurantes de alta cocina, hoteles y bodegas, la iniciativa invita a recorrer la provincia a través de sus sabores, demostrando que la diversidad y la calidad de la gastronomía local están al alcance de todos. El detalle completo de los establecimientos participantes puede consultarse en la página oficial de turismo de Mendoza.

Captura de pantalla 2025-08-16 121531

Arda, el bodegón de Maipú que se suma a la movida

Entre las casi 100 propuestas que forman parte del "Manso Menú", destaca Arda, un bodegón de fuego ubicado en Il Mercato, Maipú. Este restaurante ha logrado llamar la atención por su propuesta que combina la calidez de un bodegón tradicional con la parrilla como protagonista.

Con precios accesibles y platos pensados para compartir, Arda ofrece una excelente oportunidad para saborear la gastronomía argentina. Los comensales podrán disfrutar de opciones como bondiola braseada, matambre al roquefort, o sorrentinos de trucha con salsa de langostinos, todo dentro de un menú fijo que se ajusta a la iniciativa "Manso Menú".

DSC04653-2

El lugar se ha convertido rápidamente en un punto de referencia para quienes buscan comida argentina de calidad con precios accesibles. A diferencia de un bodegón tradicional, Arda se destaca por llevar la parrilla al centro de su cocina, ofreciendo cortes de carne de primera y platos que rinden homenaje al sabor nacional.

Una alternativa muy interesante para mendocinos y turistas que desean disfrutar de una experiencia completa sin gastar de más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rodrigo Kohn, Miguel Osimani, gerente del Hilton Mendoza, y Federico Kunz, de Wine of Mendoza (WOM) y organizador, durante la apertura de la Wine Expo Mendoza 2025. 

Wine Expo Mendoza 2025: comenzó la feria de vinos más importante del país y sigue hoy en el Hotel Hilton

Por Celeste Laciar
de cordoba al pais: ouija, un musical del mas alla llega este fin de semana a mendoza con dos funciones

De Córdoba al país: "Ouija, un musical del más allá" llega este fin de semana a Mendoza con dos funciones

Por Daniel Arias Fuenzalida
El operativo histórico para trasladar el reactor desde el taller de Impsa hasta la refinería de YPF en Luján de Cuyo

Traslado del reactor de YPF hecho en Impsa: las fotos del día 1 y por qué se demorará más de lo previsto

Por Redacción Economía
Cada estación tiene topes y porcentajes distintos: Shell 25%, YPF 15% y Axion 10%.

Últimos días para conseguir $20.000 de ahorro en combustible: cuáles son los topes con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco