"Manso Menú": la nueva propuesta gastronómica de Mendoza

Mendoza lanzó "Manso Menú" , una nueva iniciativa turística que busca democratizar su oferta gastronómica. A partir de este viernes 15 de agosto, mendocinos y turistas podrán acceder a menús cerrados en casi 100 restaurantes, bodegas y espacios de toda la provincia por un precio máximo de $30.000 .

Este programa, impulsado por el Ente de Turismo de Mendoza (Emetur), tiene como objetivo principal ofrecer una experiencia completa, que incluya entrada, plato principal y postre, sin comprometer el bolsillo.

"Manso Menú" abarca establecimientos distribuidos por toda la geografía mendocina, permitiendo a los comensales explorar la identidad culinaria de cada región. El Gran Mendoza lidera la oferta con más de 60 lugares, seguido del Valle de Uco, la Zona Sur, la Precordillera, la Alta Montaña y la Zona Este.

Desde bodegones hasta restaurantes de alta cocina, hoteles y bodegas, la iniciativa invita a recorrer la provincia a través de sus sabores, demostrando que la diversidad y la calidad de la gastronomía local están al alcance de todos. El detalle completo de los establecimientos participantes puede consultarse en la página oficial de turismo de Mendoza.

Entre las casi 100 propuestas que forman parte del "Manso Menú", destaca Arda , un bodegón de fuego ubicado en Il Mercato, Maipú. Este restaurante ha logrado llamar la atención por su propuesta que combina la calidez de un bodegón tradicional con la parrilla como protagonista.

Con precios accesibles y platos pensados para compartir, Arda ofrece una excelente oportunidad para saborear la gastronomía argentina. Los comensales podrán disfrutar de opciones como bondiola braseada, matambre al roquefort, o sorrentinos de trucha con salsa de langostinos, todo dentro de un menú fijo que se ajusta a la iniciativa "Manso Menú".

DSC04653-2

El lugar se ha convertido rápidamente en un punto de referencia para quienes buscan comida argentina de calidad con precios accesibles. A diferencia de un bodegón tradicional, Arda se destaca por llevar la parrilla al centro de su cocina, ofreciendo cortes de carne de primera y platos que rinden homenaje al sabor nacional.

Una alternativa muy interesante para mendocinos y turistas que desean disfrutar de una experiencia completa sin gastar de más.