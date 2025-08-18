18 de agosto de 2025 - 13:20

Alerta: cuándo vuelve el Zonda y baja al llano en Mendoza

El viento seco y caliente tiene fecha de llegada durante esta semana en el Gran Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

&nbsp;Zonda (imagen ilustrativa) - Archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de un día lluvioso, el martes marcará el retorno del viento Zonda en Mendoza. Pero la mayor alerta está puesta en el jueves porque el viento seco y caliente bajaría al llano con fuerza y ráfagas de hasta 50 km/h.

Desde Defensa Civil alertaron que el Zonda será leve este martes y afectará, entre las 14 y 18 horas, solamente al sector sur de la cordillera y sur de Malargüe.

En tanto, habrá viento de sur a norte entre las 11 y 22, en la zona sur, Valle de Uco y noreste provincial, con velocidades promedio de 25 km/h.

En Alta Montaña, habrá precipitaciones moderadas desde 16, comenzando por zona central y sur, extendiéndose hacia el norte.

Para el Gran Mendoza, se espera un día con nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura, además de vientos moderados del sector sur. Tras una mínima de 6°C, la máxima rondará los 20°C.

Continuarán las heladas, frío con bajo cero pero por la tarde se espera la ocurrencia de viento Zonda./Los Andes
Foto archivo / Los Andes

Foto archivo / Los Andes

El viento Zonda bajaría al llano este jueves

El jueves 21 de agosto se espera la llegada de un viento Zonda generalizado en toda la provincia de Mendoza, con diferentes horarios de impacto según la zona.

En la precordillera sur comenzará alrededor de las 6 de la mañana, mientras que en Malargüe se sentirá desde las 10. Para el mediodía, alcanzará la precordillera del Valle de Uco y Uspallata.

En el Gran Mendoza, el Zonda se hará presente en el llano entre las 15 y 16, mientras que en el Valle de Uco y la zona Este se prevé su ingreso entre las 16 y 17.

Las velocidades promedio rondarán los 45 a 50 km/h, con ráfagas más intensas, según señaló Defensa Civil. En consecuencia, la temperatura máxima será de 22°C.

El fuerte Zonda se sintió durante la tarde de este miércoles en el Gran Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes
Se prevé viento Zonda en la tarde del jueves 21 de agosto en el Gran Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Como pasa siempre después del Zonda, hacia la noche, ingresará un frente con viento del sur, que se mantendrá durante toda la jornada del viernes, con apenas 14°C de máxima.

Recomendaciones frente al viento Zonda

  • Hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores.
  • Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar.
  • Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
  • En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa a través de un humificador o cacerola con agua en una hornalla con fuego corona.
  • Tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior.
  • Evitar estacionarse debajo de árboles de gran tamaño por el riesgo de caída de ramas y troncos.
  • No hacer actividad física en el exterior si corre viento.
  • Conducir con extrema precaución en caso de visibilidad reducida.

