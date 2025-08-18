Alerta: cuándo vuelve el Zonda y baja al llano en Mendoza

Después de un día lluvioso , el martes marcará el retorno del viento Zonda en Mendoza. Pero la mayor alerta está puesta en el jueves porque el viento seco y caliente bajaría al llano con fuerza y ráfagas de hasta 50 km/h.

Desde Defensa Civil alertaron que el Zonda será leve este martes y afectará, entre las 14 y 18 horas, solamente al sector sur de la cordillera y sur de Malargüe.

En tanto, habrá viento de sur a norte entre las 11 y 22, en la zona sur, Valle de Uco y noreste provincial, con velocidades promedio de 25 km/h.

En Alta Montaña , habrá precipitaciones moderadas desde 16, comenzando por zona central y sur, extendiéndose hacia el norte.

Para el Gran Mendoza , se espera un día con nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura , además de vientos moderados del sector sur. Tras una mínima de 6°C, la máxima rondará los 20°C.

Continuarán las heladas, frío con bajo cero pero por la tarde se espera la ocurrencia de viento Zonda./Los Andes Foto archivo / Los Andes

El viento Zonda bajaría al llano este jueves

El jueves 21 de agosto se espera la llegada de un viento Zonda generalizado en toda la provincia de Mendoza, con diferentes horarios de impacto según la zona.

En la precordillera sur comenzará alrededor de las 6 de la mañana, mientras que en Malargüe se sentirá desde las 10. Para el mediodía, alcanzará la precordillera del Valle de Uco y Uspallata.

En el Gran Mendoza, el Zonda se hará presente en el llano entre las 15 y 16, mientras que en el Valle de Uco y la zona Este se prevé su ingreso entre las 16 y 17.

Las velocidades promedio rondarán los 45 a 50 km/h, con ráfagas más intensas, según señaló Defensa Civil. En consecuencia, la temperatura máxima será de 22°C.

Se prevé viento Zonda en la tarde del jueves 21 de agosto en el Gran Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Como pasa siempre después del Zonda, hacia la noche, ingresará un frente con viento del sur, que se mantendrá durante toda la jornada del viernes, con apenas 14°C de máxima.

Recomendaciones frente al viento Zonda