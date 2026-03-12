Día del Escudo Nacional: cuándo se creó, por qué se celebra hoy y el significado de cada parte

El Día del Escudo Nacional, celebrado cada 12 de marzo en Argentina , conmemora la creación y adopción de uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional .

En 1813 , la Asamblea General Constituyente oficializó el Escudo Nacional, que ya había sido utilizado por Manuel Belgrano durante las guerras por la independencia, convirtiéndolo en uno de los cuatro símbolos patrios junto a la Bandera, el Himno Nacional y la Escarapela.

El diseño del escudo fue encargado a Juan de Dios Rivera Tupac Amaru, inspirado en los utilizados por los jacobinos durante la Revolución francesa . Este símbolo tiene una forma oval cortada, con un campo superior azul y uno inferior blanco, con dos antebrazos humanos que se estrechan en el cuartel inferior.

La historia del Escudo Nacional está intrínsecamente ligada al proceso de consolidación de Argentina como nación independiente. En enero de 1813, el Segundo Triunvirato convocó a los diputados para conformar la Asamblea del Año XIII, cuyos objetivos eran promulgar la soberanía, proclamar la independencia y redactar una Constitución para el nuevo Estado.

A inicios del siglo XIX, Agustín José Donado, uno de los principales promotores del movimiento argentino que desembocó en la Revolución de Mayo de 1810 e integrante de la Asamblea del Año XIII, era un masón que representaba a la provincia de San Luis y defendía la postura sanmartiniana de declararnos libres e independientes.

La arista artística de Donado fue requerida por sus pares cuando cayeron en la cuenta que debían tener un sello para autenticar los actos de gobierno “en sus diplomas y contestaciones oficiales”. De paso, la Asamblea también pensaba usarlo para acuñar moneda propia.

Como el gobierno de entonces había dispuesto quitar de todas las dependencias oficiales el escudo de armas de Castilla, era necesario reemplazarlo por uno propio, más acorde a los tiempos que se vivían en la naciente Argentina.

El significado de cada parte del escudo nacional

A Donado, que desde 1809 administraba la imprenta de los Niños Expósitos, le dieron la gran tarea de diseñar y encargar un sello, que acompañaría a toda la papelería oficial. El responsable de crear el escudo fue el orfebre Juan de Dios Rivera Tupac Amaru, a quien le decían “el inca”. Era un platero al que se le adjudica el único retrato a lápiz hecho de Mariano Moreno.

El sello se utilizó durante febrero para autenticar los documentos, y el 12 de marzo de 1813 fue oficialmente reconocido como Escudo Nacional a través de un decreto que ordenaba su uso por el Poder Ejecutivo.

A lo largo de la historia argentina, el Escudo Nacional fue reconocido como un emblema de identidad y orgullo nacional. Su adopción oficial en 1944 consolidó su posición como símbolo patrio y marcó un hito en la historia del país.

La importancia del escudo nacional y el significado de sus partes

Su diseño busca transmitir la unión, la libertad y la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En el centro del escudo, dos manos derechas se estrechan en un gesto de hermandad, simbolizando la unión de los pueblos. Estas manos sostienen una pica, que representa la determinación de defender la libertad con firmeza y, si es necesario, con el uso de las armas. En la punta de la pica se encuentra un gorro frigio rojo, un ícono de la Revolución Francesa y un símbolo de la libertad.

Alrededor del óvalo central, una corona de laureles representa la victoria y la gloria. Sobre él, un sol naciente simboliza el nacimiento de una nación libre y soberana.

Los colores celeste y blanco, presentes tanto en el óvalo como en las cintas del extremo inferior, refuerzan la identidad nacional, ya que fueron adoptados previamente en la bandera y la escarapela creadas por Belgrano en 1812.