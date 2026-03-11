ATE anunció un paro que afectará vuelos en toda Argentina durante el fin de semana largo

El gremio estatal ATE anunció un paro que impactará en el funcionamiento de los vuelos en distintos aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo . La medida fue definida por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en medio de un conflicto salarial con el Gobierno.

Las protestas se realizarán en horarios determinados y podrían provocar demoras o complicaciones en vuelos comerciales. La decisión se da en la antesala del fin de semana largo y la medida responde al incumplimiento del pago de aumentos salariales que habían sido acordados previamente .

“El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Hemos decidido realizar medidas de fuerza en más de 27 aeropuertos de todo el país, desde el 18 al 24 de marzo entre las 9 y las 12 , y entre las 17 y las 20.

Durante esas franjas horarias solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales” , expresó el jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado.

El paro será llevado adelante por los trabajadores de la ANAC e impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo inclusive, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron .

“El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó la secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas.

Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

“La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible”, concluyó Cabezas.