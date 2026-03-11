11 de marzo de 2026 - 18:13

Otro aumento excesivo en la cámara de Senadores: pasarán a cobrar $11 millones por mes

Comienza a regir a partir de marzo. Las dietas actualizadas están acopladas al incremento que acuerdan los trabajadores del Poder Legislativo.

Los integrantes del Senado tendrá un fuerte aumento en sus salarios.

Los integrantes del Senado tendrá un fuerte aumento en sus salarios.

Foto:

Senado de la Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de unas semanas complejas en el Senado, especialmente por el debate de la Reforma Laboral, se confirmó que los legisladores de dicha cámara pasarán a cobrar una dieta superior a los $11 millones por mes. La actualización se debe al esquema salarial que rige para los trabajadores del Congreso.

Leé además

El diploma fue recibido por familiares de la académica, fallecida en febrero, en un acto impulsado por Mariana Juri.

El Senado le otorgó un diploma de honor a la exrectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice
El gobernador Alfredo Cornejo y la senadora Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad de la Nación. Los acompañaba el exministro de Defensa, Luis Petri. 

Ley Bullrich en Mendoza: cómo cambian los criterios para el uso de armas de fuego en la Policía

El fuerte aumento en sus ingresos a partir de marzo no surge de una decisión puntual de los legisladores, sino del mecanismo que vincula sus sueldos a los incrementos que se negocian con los gremios del Poder Legislativo.

En tanto, cada vez que se acuerdan mejoras salariales para los empleados legislativos, este ajuste también impacta directamente en las dietas de los senadores.

Cuál fue el aumento acordado por los gremios

Cabe destacar que los gremios acordaron este miércoles 11 un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5 por ciento acumulado, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

La Asociación del Personal Legislativo, ATE, UPCN y las autoridades del Congreso acordaron un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2 en febrero lo que implica un 6,85% acumulado de aumento, y en marzo un 2%, un 1,7% en abril y un 1,5 % en mayo.

De esta manera, el aumento acumulado desde diciembre a mayo será del 12,5%, según consta en el acta firmada entre los gremios y las autoridades del Congreso.

Noticia en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

manuel adorni deslomado en nueva york: la frase por el viaje con su esposa desato una ola de memes

Manuel Adorni "deslomado" en Nueva York: la frase por el viaje con su esposa desató una ola de memes

aconcagua radio: cornejo fue uno de los mas solicitados en la argentina week de estados unidos

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos

La Cámara de Diputados realizó 20 sesiones en 2025 y las transcripciones taquigráficas permitieron armar un ranking de intervenciones.

Ranking incómodo: un diputado de Mendoza figura entre los que nunca hablaron en el recinto

Expoagro: qué dijo Victoria Villaruel sobre su vínculo con Javier Milei.

En Expoagro, Villarruel destacó la importancia del campo y habló sobre su "relación rota" con Milei