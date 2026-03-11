Otro aumento excesivo en la cámara de Senadores: pasarán a cobrar $11 millones por mes

Comienza a regir a partir de marzo. Las dietas actualizadas están acopladas al incremento que acuerdan los trabajadores del Poder Legislativo.

Los integrantes del Senado tendrá un fuerte aumento en sus salarios.

Luego de unas semanas complejas en el Senado, especialmente por el debate de la Reforma Laboral, se confirmó que los legisladores de dicha cámara pasarán a cobrar una dieta superior a los $11 millones por mes. La actualización se debe al esquema salarial que rige para los trabajadores del Congreso.

El fuerte aumento en sus ingresos a partir de marzo no surge de una decisión puntual de los legisladores, sino del mecanismo que vincula sus sueldos a los incrementos que se negocian con los gremios del Poder Legislativo.

En tanto, cada vez que se acuerdan mejoras salariales para los empleados legislativos, este ajuste también impacta directamente en las dietas de los senadores.

Cuál fue el aumento acordado por los gremios Cabe destacar que los gremios acordaron este miércoles 11 un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5 por ciento acumulado, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

La Asociación del Personal Legislativo, ATE, UPCN y las autoridades del Congreso acordaron un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2 en febrero lo que implica un 6,85% acumulado de aumento, y en marzo un 2%, un 1,7% en abril y un 1,5 % en mayo.

De esta manera, el aumento acumulado desde diciembre a mayo será del 12,5%, según consta en el acta firmada entre los gremios y las autoridades del Congreso. Noticia en desarrollo.