Lluvia en el llano y nevadas en la cordillera: el pronóstico para este lunes en Mendoza

El lunes arrancó gris, fresco y con lluvias en distintas zonas del Gran Mendoza, además de nevadas en la cordillera. De hecho, por este último panorama, el paso Cristo Redentor fue cerrado.
Entró un frente de inestabilidad que se extenderá hasta la madrugada del martes.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera".
Será un día de escasa amplitud térmica ya que, tras una mínima de 10°C, la máxima llegará a los 13°C en la tarde.
En cuanto a mañana, se espera la vuelta del sol. "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera", indica el reporte meteorológico, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.
El miércoles estará "algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.