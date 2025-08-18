Lluvia en el llano y nevadas en la cordillera: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Entró un frente de inestabilidad que se extenderá hasta la madrugada del martes.

El lunes arrancó gris, fresco y con lluvias en distintas zonas del Gran Mendoza, además de nevadas en la cordillera. De hecho, por este último panorama, el paso Cristo Redentor fue cerrado.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera".

Será un día de escasa amplitud térmica ya que, tras una mínima de 10°C, la máxima llegará a los 13°C en la tarde.

En cuanto a mañana, se espera la vuelta del sol. "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera", indica el reporte meteorológico, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

El miércoles estará "algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.