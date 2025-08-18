18 de agosto de 2025 - 07:35

Lluvia en el llano y nevadas en la cordillera: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Entró un frente de inestabilidad que se extenderá hasta la madrugada del martes.

Foto archivo / Los Andes

Foto archivo / Los Andes

Foto:

Pronóstico del SMN para Mendoza

Pronóstico del SMN para Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Ciclogénesis en Argentina, agosto de 2025

Qué es la ciclogénesis que afecta a Argentina: "Las lluvias más importantes de los últimos meses"

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este domingo feriado Día del Niño

Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera".

Será un día de escasa amplitud térmica ya que, tras una mínima de 10°C, la máxima llegará a los 13°C en la tarde.

En cuanto a mañana, se espera la vuelta del sol. "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera", indica el reporte meteorológico, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

El miércoles estará "algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.

Pronóstico del SMN para Mendoza
Pronóstico del SMN para Mendoza

Pronóstico del SMN para Mendoza

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pronóstico del tiempo: día del niño ventoso y nublado en Mendoza

Se espera un domingo agradable para el Día del Niño en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
Vuelve el sol, pero con riesgo de lluvias: así estará el tiempo en Mendoza durante el fin de semana

Vuelve el sol, pero con riesgo de lluvias: así estará el tiempo en Mendoza durante el fin de semana

Por Redacción
El invierno da tregua en Mendoza y se viene un fin de semana agradable.

Se viene un fin de semana agradable en Mendoza, pero con amenaza de lluvias

Por Redacción Sociedad
Archivo Los Andes

Entre lluvia y sol: así estará el tiempo este fin de semana largo en Mendoza

Por Redacción Sociedad