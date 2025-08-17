17 de agosto de 2025 - 21:20

Paso Cristo Redentor: anunciaron un cierre preventivo para este lunes

La medida comenzará a regir mañana a partir de las 13 y esta contemplada hasta la madrugada del martes. Se debe a "inestabilidades climáticas".

Paso Internacional Cristo Redentor. (archivo)

Paso Internacional Cristo Redentor. (archivo)

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este lunes 18 de agosto, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos, para todo tipo de vehículos. Así lo comunicaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Leé además

chile vuelve a cambiar su huso horario: por que y cual sera la diferencia con argentina

Chile vuelve a cambiar su huso horario: por qué y cuál será la diferencia con Argentina

Por Redacción Economía
Compras a Chile: este fin de semana debuta el permiso de ARCA para traer heladeras y cocinas

Compras a Chile: este fin de semana debuta el permiso de ARCA para traer heladeras y cocinas

Por Redacción Economía

Y detallaron: "Habiéndose analizados los distintos informes meteorológicos de parte de los equipos técnicos concluyeron que, a partir de las 13 hasta la madrugada del martes, principalmente en el sector argentino entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera, no pudiendo bajo estás condiciones garantizar condiciones seguras de transitabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VALLEOVA/status/1957232727154938060&partner=&hide_thread=false

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes se hicieron eco de la noticia y confirmaron la decisión de ambas coordinaciones "en virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina". Además explicaron que se debe a las inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera desde la tarde de este Lunes.

La situación "afecta una transitabilidad segura para los usuarios". Además invitaron a los viajantes a monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Paso Cristo Redentor permanece habilitado, pero piden precaución.

Feriado y Día del Niño con Paso Cristo Redentor habilitado: precaución por nevadas y baja visibilidad

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este domingo feriado Día del Niño

Por Redacción Sociedad
Adelantaron el cierre del Paso Cristo Redentor este sábado

Adelantaron el cierre de barreras en el Paso a Chile este sábado: los motivos

Por Redacción Sociedad
Paso Cristo Redentor

Reabre el paso Cristo Redentor este sábado: qué tener en cuenta antes de cruzar a Chile

Por Redacción Sociedad