Paso Cristo Redentor: anunciaron un cierre preventivo para este lunes

La medida comenzará a regir mañana a partir de las 13 y esta contemplada hasta la madrugada del martes. Se debe a "inestabilidades climáticas".

Este lunes 18 de agosto, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos, para todo tipo de vehículos. Así lo comunicaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Y detallaron: "Habiéndose analizados los distintos informes meteorológicos de parte de los equipos técnicos concluyeron que, a partir de las 13 hasta la madrugada del martes, principalmente en el sector argentino entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera, no pudiendo bajo estás condiciones garantizar condiciones seguras de transitabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VALLEOVA/status/1957232727154938060&partner=&hide_thread=false AMBAS COORDINACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO CRISTO REDENTOR, DECIDIERON QUE ESTE LUNES 18 DE AGOSTO PERMANECERÁ CERRADO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS. — OSVALDO (@VALLEOVA) August 18, 2025 Desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes se hicieron eco de la noticia y confirmaron la decisión de ambas coordinaciones "en virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina". Además explicaron que se debe a las inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera desde la tarde de este Lunes.