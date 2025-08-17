Feriado y Día del Niño con Paso Cristo Redentor habilitado: precaución por nevadas y baja visibilidad

El cruce internacional se encuentra operativo en ambos sentidos este domingo feriado, aunque emitieron advertencias por niebla, heladas y cambios de clima en Alta Montaña.

El Paso Cristo Redentor está habilitado este domingo 17 de domingo, jornada feriada por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y en coincidencia con el Día del Niño. El tránsito para todo tipo de vehículos se permite desde las 9 hasta las 21.

Desde las autoridades recordaron la importancia de consultar el sitio oficial antes de viajar, ya que las condiciones pueden variar durante el día.

"Se comunica a los usuarios hoy 17 de agosto el Paso Internacional se encuentran habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos en el horario de 09:00 a 21:00 con cierre de barrera en Uspallata a las 19:00 horas", comunicaron las autoridades.