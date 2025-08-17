17 de agosto de 2025 - 10:06

Feriado y Día del Niño con Paso Cristo Redentor habilitado: precaución por nevadas y baja visibilidad

El cruce internacional se encuentra operativo en ambos sentidos este domingo feriado, aunque emitieron advertencias por niebla, heladas y cambios de clima en Alta Montaña.

El Paso Cristo Redentor permanece habilitado, pero piden precaución.

Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Cristo Redentor está habilitado este domingo 17 de domingo, jornada feriada por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y en coincidencia con el Día del Niño. El tránsito para todo tipo de vehículos se permite desde las 9 hasta las 21.

Desde las autoridades recordaron la importancia de consultar el sitio oficial antes de viajar, ya que las condiciones pueden variar durante el día.

"Se comunica a los usuarios hoy 17 de agosto el Paso Internacional se encuentran habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos en el horario de 09:00 a 21:00 con cierre de barrera en Uspallata a las 19:00 horas", comunicaron las autoridades.

Precaución si viaja hacia el Paso Cristo Redentor

El pronóstico anticipa un escenario cambiante: cielo seminublado en la zona Sur, sectores despejados durante la mañana en áreas Norte y Central, y aumento de nubosidad hacia la tarde. Por la noche se prevén nevadas en cordillera, lo que podría afectar la circulación.

Paso Cristo Redentor habilitado, pero rige una advertencia

Por Redacción Sociedad
