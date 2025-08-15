15 de agosto de 2025 - 10:13

Sorpresivo cierre del paso Cristo Redentor y malestar en el fin de semana largo

Por el pronóstico anticipado de nevadas, las autoridades chilenas avanzaron con la suspensión del tránsito en el complejo Los Libertadores, afectando a los viajeros y al transporte de carga.

Foto archivo

Foto archivo

Foto:

Pronóstico de nevadas para el paso Cristo Redentor

Pronóstico de nevadas para el paso Cristo Redentor

Foto:

SMN
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Pese a que Argentina sostenía habilitarlo, las autoridades de Chile sorprendieron esta mañana con el cierre del complejo Los Libertadores y, por ende, del paso Cristo Redentor, complicando a quienes tenían programados viajes justo en el inicio del fin de semana largo.

Leé además

Del 15 al 17 de agosto, fin de semana largo en Chile con beneficios

El beneficio "a luca" en Chile por el fin de semana largo: a qué hora atienden los malls

Por Redacción Economía
Alfredo Cornejo junto al embajador argentino en Chile Jorge Faurie, entre otros. Foto: Gobierno de Mendoza.

Paso a Chile: Alfredo Cornejo pidió "avances pequeños pero reales, todos los años"

Por Redacción Política

Las zonas de Alta Montaña amanecieron este viernes con buen tiempo, pero los pronósticos señalan un aumento de la inestabilidad y la probabilidad de nevadas en la cordillera en las próximas horas que podrían extenderse hasta el lunes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1956337981301600303&partner=&hide_thread=false

"Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidades donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy", arranca el comunicado de prensa.

"Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional", explicó el coordinador general del paso internacional, Justo José Báscolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UPFronterizos/status/1956345473658200565&partner=&hide_thread=false

La noticia llegó de manera sorpresiva, ya que en los últimos reportes las autoridades de ambos países coincidían en una apertura del paso Cristo Redentor, de 9 a 21 (horario de invierno). De allí que muchos argentinos tuvieran planes para cruzar la cordillera y aprovechar el fin de semana largo. De hecho, había filas de vehículos sobre la ruta nacional 7: el malestar entre los conductores era palpable esta mañana, debido a que el cielo lucía bastante azul y poco gris.

En Argentina, este viernes 15 de agosto es un día no laborable con fines turísticos porque el domingo 17 - feriado- se conmemora el legado del General Don José de San Martín. Del otro lado, en Chile, hoy es feriado por la festividad de la Asunción de la Virgen María.

Pronóstico de nevadas para el paso Cristo Redentor
Pronóstico de nevadas para el paso Cristo Redentor

Pronóstico de nevadas para el paso Cristo Redentor

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esto cuesta la notebook Lenovo en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retiran gratis

Esto cuesta una notebook Lenovo en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retira gratis

Por Redacción Economía
Quién es el peligroso sicario venezolano que fue liberado por error en Chile y ahora buscan en Argentina.

Quién es el peligroso sicario venezolano que fue liberado "por error" en Chile y ahora buscan en Argentina

Por Redacción Policiales
Paso Cristo Redentor habilitado, pero rige una advertencia

Paso Cristo Redentor habilitado, pero rige una advertencia

Por Redacción Sociedad
Dos figuras mendocinas que triunfan en Australia lanzaron su vino binacional: su increíble historia. Foto: Gentileza

Dos figuras mendocinas que triunfan en Australia lanzaron su "vino binacional": su increíble historia

Por Ignacio de la Rosa