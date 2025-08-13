Paso a Chile: Alfredo Cornejo pidió "avances pequeños pero reales, todos los años"

El gobernador Alfredo Cornejo pidió "hechos concretos" para avanzar en mejoras de los servicios migratorios, aduaneros y de transporte en el cruce a Chile. Lo hizo durante una reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor , el cual estaba suspendido desde 2019.

Allí participó junto al embajador Argentino en Chile, Jorge Marcelo Faurié , y el director de Límites y Fronteras Internacionales de nuestro país, Santiago Villalba .

Las autoridades chilenas presentes fueron el director Nacional de Fronteras y Límites del Estado de Chile (DIFROL), Pedro Pablo Silva ; el embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo ; el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca ; y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial, José María Videla Sáenz .

Cornejo destacó el valor del comité pero advirtió que “la continuidad y el compromiso político no alcanzan si no se ven resultados concretos que mejoren la vida de las personas”.

En este sentido, subrayó que “durante años impulsé este Comité como senador nacional, porque sinceramente me parecía frustrante participar sin ver avances sustantivos” y agregó: “Pero hoy, con una actitud diferente por parte del Gobierno nacional, creemos que es momento de retomar esta instancia y hacerla efectiva”.

También explicó que las provincias argentinas no poseen competencias sobre fronteras. "Entonces, participar en estos comités sin herramientas concretas a veces desanima”, sostuvo.

Sin embargo, reafirmó su decisión de involucrarse al afirmar que “si logramos que nuestros gobiernos trabajen mano a mano, y que este comité sirva para que ciudadanos chilenos y argentinos vean progresos todos los años, vale la pena impulsarlo. Ese es el espíritu con el que venimos”.

En otro paso de su discurso, Cornejo hizo referencia a necesidad real de integración y no quedarse en lo meramente discursivo. Puso el foco en la necesidad de avanzar en mejoras tangibles y dijo que “no se trata de pensar en grandes obras que se anuncian y no se concretan. Prefiero avances pequeños, pero reales, todos los años”.

Es más, Cornejo remarcó que Mendoza necesita que cada año haya alguna mejora que se convierta en menos demoras en el paso, más personal, más tecnología, menos burocracia.

¿Vale o no la pena?

Cornejo reafirmó su compromiso con la integración, siempre que se traduzca en hechos. “Si este Comité funciona para que haya menos filas, más turismo, más comercio, más inversiones y más empleo, entonces nos tendrá trabajando todos los años. Pero si volvemos a juntar funcionarios solo para repetir buenas intenciones, no vale la pena. Hagamos que cada encuentro deje una huella real”. sostuvo.

Alfredo Cornejo

Para cerrar, sostuvo que “la voluntad política es importante, pero después está la gestión y muchas veces los procedimientos diarios son más poderosos que nosotros. Por eso necesitamos que la burocracia también entienda que está al servicio de un objetivo mayor: facilitar la vida de quienes quieren integrarse y crecer”.

Por su lado, el gobernador regional de Valparaíso puso el foco en el puerto terrestre de Los Andes, al que calificó como el más importante de América Latina. Detalló que durante el primer trimestre del año, el 50% de las mercancías del Mercosur pasaron por allí. “Jugamos un rol extraordinariamente importante desde el punto de vista geopolítico, comercial y cultural”, dijo, y subrayó la necesidad de nuevas inversiones que agilicen el tránsito fronterizo.

A su turno, el director de Fronteras y Límites del Estado de Chile subrayó la importancia de retomar el trabajo conjunto tras un largo impasse. Silva anunció la implementación progresiva del Sistema Migratorio Simplificado, actualmente en marcha, y la próxima puesta en funcionamiento de un sistema aduanero similar. “No pensemos en grandes objetivos inalcanzables, pensemos en soluciones concretas que podamos cumplir año a año”, agregó, en sintonía con Cornejo.

"Filas de 8 horas en el paso a Chile"

En tanto, el embajador argentino en Chile destacó la centralidad del Paso Cristo Redentor. Faurie reveló que en 2024, más de 2 millones de turistas argentinos visitaron Chile, de los cuales alrededor del 55% ingresó por el Cristo Redentor. “Cada turista gasta, en promedio, 650 dólares. Esto implica un movimiento superior a los 1.300 millones de dólares solo en turismo. Es una cifra comparable con nuestro comercio vitivinícola”, remarcó.

También advirtió sobre las demoras y dificultades en el cruce y recordó que hay filas que superan las 8 horas. “Eso debe resolverse. No se puede esperar en plena cordillera con niños o personas mayores, sino que debemos mejorar los edificios de control en altura, reducir trámites innecesarios y aumentar el personal en momentos críticos”.

“Debemos aspirar a un sistema como el europeo, donde ya no se revisan todos los bultos ni se duplican los controles”, concluyó.

Posteriormente, el embajador chileno en Argentina Viera-Gallo fue enfático al señalar que la integración binacional no ocupa el lugar que merece en la agenda pública de ninguno de los dos países. “Estamos en años electorales en ambos lados de la cordillera, y este tema no figura en los debates. Eso es preocupante”.

Viera-Gallo pidió avanzar no solo en mejoras en el Paso Cristo Redentor, sino también en proyectos estratégicos como el Paso de Agua Negra (San Juan) y la reactivación del Ente Binacional para el túnel Las Leñas.

En tanto, el director argentino de Límites y Fronteras hizo un llamado a profundizar la integración con soluciones concretas. “Pasa por resolver lo práctico: controles más ágiles, infraestructura adecuada y coordinación entre las instituciones”, señaló.

Villalba reconoció el trabajo de organismos como Senasa, ARCA (ex AFIP), Aduana y Migraciones y pidió seguir cerrando brechas. “El trabajo en frontera debe permitir que cada año mejoremos la experiencia de quienes cruzan”.

El vínculo de Cornejo con Chile

Cornejo relató su estrecha relación con el país trasandino al explicar que “Chile me marcó profundamente, ya que estudié en Santiago, trabajé en el sector privado y fui becario en la CEPAL”.

Comentó que en 1990 vivió la transición democrática y, antes de eso, como presidente de la Federación Universitaria de Cuyo, conformó el Comité Pro Chile para apoyar a los estudiantes en la lucha contra la dictadura.

Teniendo en cuenta parte de su historia, señaló que “amo este país tanto como el mío y justamente por eso me duele que no podamos disfrutar plenamente de esa integración que decimos defender”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1955694768815571081&partner=&hide_thread=false Estamos participando de la reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor, con la firme convicción de avanzar en mejoras concretas. Aunque la Provincia no tiene competencia directa sobre las rutas nacionales, tenemos voluntad política para hacer todo lo que nos… pic.twitter.com/MowVyE8zbI — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 13, 2025

Es más, al analizar el desarrollo regional, Cornejo fue categórico y remarcó que “en estos 42 años de democracia en Argentina y 35 en Chile, nuestro país está estancado ”. Señaló que, en cambio, Chile ha crecido tres o cuatro veces más, fruto de políticas públicas sostenidas, más allá de los gobiernos de turno. “Nosotros tenemos que recuperar esa capacidad de generar acuerdos de largo plazo”, afirmó.