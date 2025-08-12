12 de agosto de 2025 - 18:27

Alfredo Cornejo confirmó el interés de los Milei por un candidato incómodo para Cambia Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó el rumor sobre un posible candidato que incomoda al radicalismo provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo reconoció el interés por un candidato incómodo para la UCR.

El gobernador Alfredo Cornejo reconoció el interés por un candidato incómodo para la UCR.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

La Justicia penal de Mendoza realiza la mayoría de las audiencias en horario matutino.

Justicia de Mendoza: de cada diez audiencias, sólo dos se realizan en horas de la tarde

Por Juan Carlos Albornoz
Atentos docentes: se reglamentó el incentivo salarial para educadores de Primera Infancia

Atentos docentes: se reglamentó el incentivo salarial para educadores de Primera Infancia

Por Redacción Sociedad

Es que el mano derecha de Omar De Marchi se ganó la confianza de los hermanos Milei desde que dejó el bloque del Pro y se unió a la bancada de LLA en la Cámara Baja, al punto tal de que es un nombre posible para la lista de candidatos al Congreso, a pesar de estar enfrentado con el radicalismo.

Este martes, el mandatario nacional reconoció el interés nacional y si la cúpula libertaria lo decide, no tendrán “poder de veto” sobre su nombre.

Vale recordar que en el acuerdo electoral establece que la decisión final sobre los nombres para el Congreso la tendrán los violetas, mientras que Cambia Mendoza tendrá potestad de “vetar” candidatos libertarios que no convenzan para la Legislatura y los concejos deliberantes.

Cornejo señaló que “se está conversando” con las autoridades de LLA y tienen “conceptos de autonomía sobre gente que quieren proponer” para la Legislatura, pero con “supervisión nuestra”.

“No queremos incorporar a la lista de nuestro frente, gente que esté en contra de nuestro programa de gobierno, del que estamos desarrollando, del que estamos ejecutando y que tiene una pata en la Legislatura muy relevante”, asumió.

Entonces, señaló que el diputado Facundo Correa Llano es el “interlocutor” avalado para llevar adelante esas negociaciones y repasar los nombres para la Legislatura.

También señaló que “es una posibilidad” que el actual legislador encabece la lista, pero aclaró que “yo no soy quien para opinar sobre ese cupo, allí no tenemos poder de veto”.

Y reveló el interés nacional por el mano derecha de De Marchi: “En el caso de Álvaro Martínez, sí me lo comentó la gente de Nación y qué opinión tenía yo, pero no tengo vetos especiales”.

Y retrucó: “Lo que pasa, es que es muy difícil para gente que dice que `el límite es Cornejo`, ir en la lista con la gente de Cornejo, ¿no? Creo que un poco la pregunta deberían hacérsela a él”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Provincia la cedió a Ciudad la jurisdicción de dos avenidas importantes: cuáles son

La Provincia le cedió a Ciudad la jurisdicción de dos avenidas importantes: cuáles son

Por Redacción Política
Estadio cubierto Aconcagua Arena. 

Recta final para la tercerización del estadio Aconcagua Arena: qué sucederá con el Malvinas Argentinas

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo ensayó una defensa enfática del acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza. 

"El radicalismo de Mendoza no es acomodaticio": Alfredo Cornejo defendió la alianza con Javier Milei

Por Martín Fernández Russo
El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza quedó oficializado ante la Justicia Electoral. 

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: los 11 puntos que acordaron como plataforma electoral

Por Redacción Política