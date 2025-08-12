Alfredo Cornejo confirmó el interés de los Milei por un candidato incómodo para Cambia Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo se expresó este martes sobre la alianza electoral de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza y admitió los rumores sobre un posible candidato que incomoda a sus filas: el diputado Álvaro Martínez.

Es que el mano derecha de Omar De Marchi se ganó la confianza de los hermanos Milei desde que dejó el bloque del Pro y se unió a la bancada de LLA en la Cámara Baja , al punto tal de que es un nombre posible para la lista de candidatos al Congreso, a pesar de estar enfrentado con el radicalismo.

Este martes, el mandatario nacional reconoció el interés nacional y si la cúpula libertaria lo decide, no tendrán “poder de veto” sobre su nombre.

Vale recordar que en el acuerdo electoral establece que la decisión final sobre los nombres para el Congreso la tendrán los violetas , mientras que Cambia Mendoza tendrá potestad de “vetar” candidatos libertarios que no convenzan para la Legislatura y los concejos deliberantes.

Cornejo señaló que “se está conversando” con las autoridades de LLA y tienen “ conceptos de autonomía sobre gente que quieren proponer ” para la Legislatura, pero con “supervisión nuestra”.

“No queremos incorporar a la lista de nuestro frente, gente que esté en contra de nuestro programa de gobierno, del que estamos desarrollando, del que estamos ejecutando y que tiene una pata en la Legislatura muy relevante”, asumió.

Entonces, señaló que el diputado Facundo Correa Llano es el “interlocutor” avalado para llevar adelante esas negociaciones y repasar los nombres para la Legislatura.

También señaló que “es una posibilidad” que el actual legislador encabece la lista, pero aclaró que “yo no soy quien para opinar sobre ese cupo, allí no tenemos poder de veto”.

Y reveló el interés nacional por el mano derecha de De Marchi: “En el caso de Álvaro Martínez, sí me lo comentó la gente de Nación y qué opinión tenía yo, pero no tengo vetos especiales”.

Y retrucó: “Lo que pasa, es que es muy difícil para gente que dice que `el límite es Cornejo`, ir en la lista con la gente de Cornejo, ¿no? Creo que un poco la pregunta deberían hacérsela a él”.