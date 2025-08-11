La Provincia le cedió a Ciudad la jurisdicción de dos avenidas importantes: cuáles son

La Dirección Provincial de Vialidad queda desligada de la administración y mantenimiento de la Avenida Champagnat y la Avenida Boulogne Sur Mer.

La Provincia la cedió a Ciudad la jurisdicción de dos avenidas importantes: cuáles son

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó este lunes, mediante el Decreto 1544, los convenios firmados entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de la Ciudad para transferir la jurisdicción de dos tramos viales al municipio.

La medida alcanza a la Avenida Champagnat, en el tramo comprendido desde el límite político con el departamento de Las Heras hasta el Parque Aborigen, con una longitud de 2 kilómetros, y a la Avenida Boulogne Sur Mer. Esto parte desde la Avenida Ingeniero Cipolletti (límite con Las Heras) hasta la calle Mariano Moreno (límite con Godoy Cruz), con una extensión de 4,32 kilómetros.

Los convenios establecen que la transferencia incluye todos los accesorios y complementos de ambas vías, en el estado de conservación actual. A partir de esta ratificación, la Municipalidad de la Ciudad asumirá de forma exclusiva las atribuciones, deberes y funciones sobre esos tramos, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad quedará desligada de su mantenimiento y gestión.

Las transferencias fueron aprobadas previamente por el Consejo Ejecutivo de Vialidad, a través de las resoluciones 1555 y 1554, emitidas el 9 de noviembre de 2023, y ratificadas por la Ordenanza 4167/23 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

El decreto fue firmado por el gobernador Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.