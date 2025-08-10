En campaña: Javier Milei prepara una gira por Mendoza y más provincias para respaldar a sus candidatos

El presidente Javier Milei afina su estrategia electoral y prepara una gira por las provincias. Se trata de la campaña oficialista de cara a las elecciones nacionales.
La visita involucra a las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos. Mientras, el mandatario también organiza un acto en La Plata para lanzar la campaña electoral de LLA en Buenos Aires.
El presidente Javier Milei afina su estrategia electoral y prepara una gira por las provincias. Se trata de la campaña oficialista de cara a las elecciones nacionales.
Desde Casa Rosada aseguran que el presidente tiene previsto viajar a varias provincias -de la región centro del país en gran parte- para apuntalar a sus candidatos. “Es la instancia más importante de todas porque es lo que va a determinar si podemos hacer las reformas de fondo”, manifestaron desde Nación, según reportó TN.
De esta manera, la mesa electoral de La Libertad Avanza (LLA) pone la mira sobre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos. En las primeras tres, el oficialismo competirá contra los armados de los mandatarios Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Osvaldo Jaldo y en las últimas se alió con Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio.
Además aseguraron que el jefe de Estado también puede visitar Chaco y San Luis en línea con las alianzas con Leandro Zdero y Carlos Poggi. Cabe destacar que la encargada de definir los detalles es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el asesor Santiago Caputo y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
En ese marco, en un sector del oficialismo no descartan que el primer mandatario también desembarque en La Rioja, donde compitió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en las elecciones de 2023. “La idea es que Milei viaje a las provincias con más población y después esté donde haga falta un refuerzo”, detallaron al citado medio.
El próximo jueves, según reportó La Nación, el presidente desembarcará en La Plata para dar inicio a la campaña electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires. El acto está previsto en el Teatro Atenas, donde el líder libertario buscará consolidar su presencia y capitalizar el crecimiento de su espacio político en una región clave para las elecciones.
En campaña, la estratégica apunta a posicionar a Milei y su coalición como protagonistas principales en el escenario local, ampliando su influencia más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La elección de La Plata no es casual: se trata de un distrito con gran peso electoral y un público receptivo a las propuestas libertarias.
Esta presentación en la ciudad se muestra como un ensayo para lo que será la batalla electoral provincial en los próximos meses.