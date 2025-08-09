Diputados: la oposición insistirá con los proyectos que rechaza el gobierno de Milei

La Cámara de Diputados se ha convertido en un terreno cada vez más hostil para el oficialismo. Tras la última sesión, donde el presidente Javier Milei sufrió varios reveses, la oposición afina su estrategia y se prepara para avanzar con una serie de proyectos que podrían representar nuevos desafíos para el Ejecutivo.

En una jugada que dejó en evidencia su capacidad de articulación, los bloques opositores aprobaron la Emergencia para el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario , iniciativas que ahora esperan el debate en el Senado.

A esto se suman el rechazo de varios decretos presidenciales y el impulso de debates en comisión que generan incomodidad dentro del oficialismo libertario.

Uno de los puntos más conflictivos gira en torno a la comisión investigadora del caso Libra , que tiene como objetivo esclarecer si el presidente Milei incurrió en alguna irregularidad al promocionar una criptomoneda desde sus redes sociales.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, impulsa un proyecto para destrabar el funcionamiento de la comisión, que permanece paralizada desde hace tres meses debido a la falta de acuerdo en la designación de sus autoridades.

El oficialismo, con el apoyo del PRO, la UCR que responde a Rodrigo de Loredo y el bloque de Innovación Federal, ha intentado colocar al libertario Gabriel Bornoroni al frente del cuerpo, una maniobra que fue rechazada por la oposición. Ahora, los bloques contrarios al Gobierno buscarán que la presidencia recaiga en el sector con mayor representación, lo que permitiría activar finalmente la investigación.

La reunión clave será el martes a las 17, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente, se reunirán para analizar el proyecto presentado por Ferraro.

En caso de avanzar, la comisión investigadora tendrá un plazo de tres meses para llevar adelante su trabajo, con la posibilidad de un mes adicional para emitir dictamen. La situación abre la posibilidad de que Milei deba enfrentar una investigación parlamentaria incómoda en pleno año electoral.

Reclamos de los gobernadores

La actividad legislativa continuará intensificándose el martes con una agenda recargada. Los gobernadores avanzan con una propuesta que busca coparticipar de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, como respuesta al recorte de esos fondos por parte del Gobierno nacional. El proyecto será debatido a partir de las 12 del mediodía en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado José Luis Espert.

Más tarde, desde las 16, se sumará la comisión de Energía y Combustibles, encabezada por la libertaria Lorena Villaverde, para discutir otra demanda de los mandatarios provinciales que fue rechazada por el oficialismo: un mayor reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos entre las distintas jurisdicciones.

Ciencia, Tecnología y Salud Mental

La agenda del miércoles también estará marcada por temas sensibles impulsados por la oposición. A las 14, se reunirá la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por Daniel Gollán (Unión por la Patria), junto con la de Presupuesto y Hacienda, para debatir un proyecto que declara la Emergencia en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Más temprano, desde las 10.30, será el turno de una iniciativa del radical Facundo Manes, que propone la creación de un régimen de promoción para la Salud Mental. La discusión estará a cargo de la comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por el peronista Pablo Yedlin, en conjunto con Presupuesto.

En todos los casos, la intención de los bloques opositores es lograr dictámenes favorables en la misma jornada, con el objetivo de dejar los proyectos listos para su tratamiento en el recinto.