Financiamiento Universitario: así votaron los diputados de la UCR tras su alianza con La Libertad Avanza

La Cámara de Diputados le dio este miércoles un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al darle media sanción al proyecto de Financiamiento Universitario. Con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, la oposición hizo pesar su mayoría , aunque el oficialismo recibió algunos guiños, entre ellos el del gobernador, Alfredo Cornejo.

Tensión en el Congreso: fuerte cruce entre diputados de Mendoza por el financiamiento universitario

Entre los ausentes estuvieron legisladores radicales mendocinos cercanos al gobernador Alfredo Cornejo. Se trata de Pamela Verasay , diputada que buscará renovar su banca el 26 de octubre, y de Lisandro Nieri , quien también decidió no estar presente en el recinto durante la votación.

Como era de esperarse, los diputados de La Libertad Avanza Álvaro Martínez , Mercedes Llano y Facundo Correa Llano votaron en contra del proyecto de Financiamiento Universitario.

En tanto, se manifestaron a favor Julio Cobos ( UCR ), Lourdes Arrieta (Transformación), y los peronistas Adolfo Bermejo , Liliana Paponet y Martín Aveiro . Ahora la propuesta deberá ser tratada en el Senado.

El año pasado, cuando se trató un proyecto similar, que fue aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el presidente Milei, Verasay votó a favor, mientras que Nieri fue el único que optó por la abstención. En esa ocasión, la iniciativa fue aprobada por 143 votos a favor y 77 en contra.

Todo indica que la decisión de Nieri y Verasay de ausentarse esta vez puede leerse como un guiño del cornejismo al presidente Milei, en el marco de la alianza electoral entre La Libertad Avanza y sectores de la UCR en Mendoza.

Esta estrategia de no participar en determinadas votaciones no es exclusiva de Diputados. Semanas atrás, en el Senado, la legisladora nacional Mariana Juri también evitó votar en tres proyectos clave: el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

El proyecto de financiamiento universitario

La iniciativa fue elaborada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y propone elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI.

Entre los puntos principales, se establece:

Una suma especial para la creación de carreras estratégicas.

La convocatoria a paritarias para docentes y no docentes.

Una recomposición presupuestaria entre mayo y diciembre de 2024.

Una actualización bimestral a partir de enero de este año, ajustada por inflación.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), los fondos se destinarán al funcionamiento de los establecimientos universitarios, hospitales universitarios, actividades de ciencia y técnica, y de extensión universitaria.

En cuanto a salarios, se propone que el Gobierno compense la pérdida de poder adquisitivo por la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Luego, se establecería una actualización bimestral automática, no menor al índice de precios al consumidor (IPC).

Además, en 2025 deberá completarse la incorporación al básico de todas las sumas no remunerativas y no bonificables actualmente percibidas por el personal.

Por último, la Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá a su cargo el control administrativo externo de las universidades nacionales, y deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control.