Cómo impulsar el fondeo de cooperativas y emprendedores: claves del Side Event

Con una gran convocatoria, se realizó en el Hotel Sheraton el Side Events , un encuentro destinado a Pymes, cooperativistas, emprendedores e interesados en conocer estrategias, tendencias y nuevas modalidades de negocio, entre otros temas. El evento se enmarcó dentro del 7° Foro de Inversiones y Negocios que comenzó hoy y finaliza mañana en el Hotel Hilton, de Guaymallén. Las jornadas son organizadas por el Gobierno de Mendoza y el CEM (Consejo empresario Mendocino).

Concretamente el Side Events fue un espacio que contó con dos grandes temas. Por un lado, se mostraron casos concretos de éxitos, donde los panelistas hablaron sobre sus experiencias y contaron cómo los fondos corporativos invierten y se desarrollan. Otra de las charlas estuvo a cargo de Gabriel Menace, de Coco Capital, quién describió el escenario actual y las perspectivas macroeconómicas de 2026.

Entre los funcionarios y referentes del tema, estuvo presente Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas . “El año pasado se regularizaron 400 cooperativas activas, Este es un proceso que hacemos siempre. La mayoría de las cooperativas tienen que presentar, de acuerdo al cierre de su balance, la documentación correspondiente a los balances o obviamente a algunas otras actas de directorio, asamblea, etcétera. Entonces, por ahora venimos con un número similar. Estamos trabajando mucho en el acompañamiento y en capacitación de los equipos de gestión”.

En cuanto a los rubros de las cooperativas, la referente del sector, señaló que “el porcentaje menor es del área vitivinícola, pero son los que más generan Producto Bruto Regional. Después, la mayor cantidad son obviamente las cooperativas de trabajo y después vienen las otras que son las de servicios públicos, agua y electricidad. También hay algunas de Economía del Conocimiento y del área de salud”.

Aclaró que cuando se habla de cooperativas, hablamos de empresas cooperativas, pero son un grupo de personas que decidieron formar un tipo de sociedad que tiene unas determinadas características distintas a las de una S.A. o una S.R.L. Obviamente lo que buscan es que les vaya bien en lo que hacen y muchas de ellas, como muchas empresas también, surgen a partir de la necesidad de alguna cuestión puntual y el cooperativismo más, sobre todo, porque muchas veces surgen por problemáticas locales en donde a veces el Estado tampoco está presente”.

Al referirse al funcionamiento de las cooperativas, señaló que deberían funcionar como una empresa en el tema de gestión. “Lo que pasa es que los operarios del cooperativismo son diferentes. Obviamente está el tema asociativo, y también están vinculados con que son entidades sin fines de lucro, pero la gestión de una organización debería aplicar a cualquier tipo de organización”.

Agregó que la idea es recalcar que estamos haciendo este encuentro específicamente dentro del Foro de Inversiones, y es justamente para mostrar cómo el ecosistema, tanto emprendedor o cooperativo, está trabajando para fondearse. Por ejemplo, el caso de hoy es un fondo que se llama Innventure, que está siendo fondeado por otros fondos o por empresas.Esto muestra que hay muchas oportunidades en Mendoza, de empresas que están pensando en invertir en otra empresa, obviamente con determinadas características”.

Resaltó la presencia de un panel “de fondos para mostrar la innovación, y se presentaron nueve de diferentes tipos para mostrar las posibilidades que tiene el ecosistema mendocino, o sea, empresas jóvenes, que son los emprendedores, o cooperativas, de poder conseguir capital”.

Destacó la ayuda que les brinda el gobierno con muchas posibilidades de acompañamiento desde el Ministerio de Producción. “Por una parte se acompaña a los emprendedores y las cooperativas y empresas jóvenes y por el otro lado al ecosistema”.

En busca de financiamiento

Por su parte, Alberto Marengo, subsecretario de Comercio y Logística de Mendoza, también concurrió al encuentro realizado en el Hotel Sheraton y aseguró que la idea es poder trabajar mucho en la escalabilidad de los proyectos de los emprendedores. “Una de las herramientas más importantes que existen son las aceleradoras, los fondos de inversión, el poder buscar apalancamientos, fondos puedan meter la inyección de dinero que muchas veces los emprendedores necesitan para llevar esos proyectos no solamente a cabo, sino acelerarlos, agrandarlos, escalarlos fundamentalmente”.

Destacó la importancia del evento principalmente porque muestra casos de éxito, de proyectos que han podido superar las barreras importantes de sobrevivir los primeros años, y después han logrado poder ser financiados por otros fondos de inversión que han creído en ellos y ellos a su vez han podido mostrarse de una manera interesante para poder recibir esos fondos de inversión y poder escalar sus proyectos”.

Alberto Marengo destacó el acompañamiento que hace el gobierno con las cooperativas y emprendedores locales.

Afirmó que desde el Ministerio de Producción lo que se trata de hacer es acompañar a los emprendedores, capacitarlos, monitorearlos, y también acercarlos a grupos que puedan financiar sus proyectos y hacer que esto sea posible.

“Pensamos y trabajamos con la idea de que la cooperativa es una empresa, es un formato de empresa, y que hay que empezar a ponerla en valor como ese concepto. No es algo distinto, es una empresa que adoptó el formato de cooperativa para poder desarrollar su esquema comercial productivo. Entonces este tema de unir las cooperativas y el desarrollo emprendedor, está totalmente relacionado y que cualquier emprendedor, cuando elige el formato que tiene para llevar a cabo su empresa, uno de esos formatos puede ser el modelo de cooperativa. Queremos reivindicar el modelo como un formato viable, que funciona muy bien, y por eso es que lo llevamos de la mano, desarrollo emprendedor y cooperativa”.

Aseguró que el formato de cooperativa es un modelo de conformación societaria para poder operar y poder legalizarse. “Por supuesto que las cooperativas tienen fines económicos, absolutamente y eso es lo que nosotros queremos mostrar. Tienen fines económicos, pero lo que hace es que la conformación de sus socios está en un modelo cooperativo”, señaló el funcionario.