Side Events 7° Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026: actividades especiales para empresas y pymes

Mendoza recibe el 7° Foro de Inversiones y Negocios 2026 con Side Events que impulsan oportunidades para empresas, pymes, cooperativas y cámaras

El 7° Foro de Inversiones y Negocios se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2026 en Mendoza, con sede principal en el hotel Hilton, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Este encuentro reunirá a empresarios, inversores nacionales e internacionales, y funcionarios provinciales y nacionales, con el objetivo de generar conexiones estratégicas, analizar oportunidades y fortalecer el crecimiento de empresas y pymes en la provincia.

Dentro del Foro, los Side Events se desarrollarán el jueves 5 de marzo en el Hotel Sheraton. Estas actividades especiales están diseñadas para que los participantes accedan a casos de éxito locales, herramientas prácticas de inversión y sesiones interactivas que permitan establecer contactos estratégicos, generar alianzas y aprovechar oportunidades concretas para impulsar sus negocios.

Side Events Side Events: actividades para empresas, pymes, cooperativas y cámaras Los Side Events del jueves 5 de marzo ofrecen espacios prácticos que permiten a empresas y pymes profundizar en estrategias de inversión y desarrollo de negocios:

15:00 a 16:00 h | Panel de Casos de Éxito Un espacio para conocer cómo los fondos corporativos mendocinos invierten en innovación y desarrollo estratégico, analizando experiencias concretas que pueden inspirar y guiar nuevos proyectos.

16:00 a 17:30 h | Desmitificando el Acceso a Capital Presentación de herramientas de inversión, tipos de financiamiento y análisis del contexto económico actual y perspectivas para 2026. Destinado a cámaras empresariales, cooperativas, empresas jóvenes y pymes, busca facilitar el contacto con inversores y orientar la toma de decisiones estratégicas. Los Side Events permiten aplicar soluciones inmediatas, fortalecer redes comerciales y explorar alternativas de financiamiento. El cupo es limitado y requiere inscripción previa mediante este formulario: https://forms.gle/Xex7fNDwDgoztbZZA.