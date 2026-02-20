20 de febrero de 2026 - 11:27

Side Events 7° Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026: actividades especiales para empresas y pymes

Mendoza recibe el 7° Foro de Inversiones y Negocios 2026 con Side Events que impulsan oportunidades para empresas, pymes, cooperativas y cámaras

Foro de Inversiones y Negocios de 2025, imagen ilustrativa. 

Foto:

Los Andes / Ramiro Gómez

Este encuentro reunirá a empresarios, inversores nacionales e internacionales, y funcionarios provinciales y nacionales, con el objetivo de generar conexiones estratégicas, analizar oportunidades y fortalecer el crecimiento de empresas y pymes en la provincia.

Dentro del Foro, los Side Events se desarrollarán el jueves 5 de marzo en el Hotel Sheraton. Estas actividades especiales están diseñadas para que los participantes accedan a casos de éxito locales, herramientas prácticas de inversión y sesiones interactivas que permitan establecer contactos estratégicos, generar alianzas y aprovechar oportunidades concretas para impulsar sus negocios.

Side Events

Side Events: actividades para empresas, pymes, cooperativas y cámaras

Los Side Events del jueves 5 de marzo ofrecen espacios prácticos que permiten a empresas y pymes profundizar en estrategias de inversión y desarrollo de negocios:

  • 15:00 a 16:00 h | Panel de Casos de Éxito

    Un espacio para conocer cómo los fondos corporativos mendocinos invierten en innovación y desarrollo estratégico, analizando experiencias concretas que pueden inspirar y guiar nuevos proyectos.

  • 16:00 a 17:30 h | Desmitificando el Acceso a Capital

    Presentación de herramientas de inversión, tipos de financiamiento y análisis del contexto económico actual y perspectivas para 2026. Destinado a cámaras empresariales, cooperativas, empresas jóvenes y pymes, busca facilitar el contacto con inversores y orientar la toma de decisiones estratégicas.

Los Side Events permiten aplicar soluciones inmediatas, fortalecer redes comerciales y explorar alternativas de financiamiento. El cupo es limitado y requiere inscripción previa mediante este formulario: https://forms.gle/Xex7fNDwDgoztbZZA.

