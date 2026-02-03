3 de febrero de 2026 - 10:52

Foro de Inversiones & Negocios Mendoza de la CEM: cuándo es, cómo inscribirse y qué propone esta edición

El Foro de Inversiones & Negocios vuelve a Mendoza el 5 y 6 de marzo con referentes empresarios, inversores y funcionarios en el marco de la Vendimia.

El Foro de Inversiones & Negocios tendrá lugar en el hotel Hilton Mendoza durante dos jornadas de actividades intensivas.

Mendoza volverá a ser epicentro del debate económico y empresarial con una nueva edición del Foro de Inversiones & Negocios. El evento se realizará en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia y convocará a empresarios, inversores y funcionarios.

Organizado por el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), el Foro busca fortalecer vínculos, presentar proyectos estratégicos y generar oportunidades concretas de inversión en la provincia.

Cuándo es el Foro de Inversiones & Negocios y cómo inscribirse

La séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios se desarrollará los días 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza, bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”. El encuentro reunirá a referentes de distintos sectores empresarios, inversores nacionales e internacionales y funcionarios provinciales y nacionales.

El gobernador Alfredo Cornejo durnte su exposición en la edición 2025

Uno de los momentos centrales será la conferencia “Contexto Económico para Inversiones y Negocios”, que tendrá lugar al mediodía del jueves y estará a cargo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y del presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Clément.

El Foro contará con espacios especialmente diseñados para promover el intercambio y la generación de proyectos, como reuniones estratégicas, conferencias y actividades de networking. La preinscripción para participar ya se encuentra habilitada y se puede realizar a través del sitio oficial: foroinversionesmendoza.com.

Agenda, espacios de intercambio y el crecimiento del Foro en números

La edición 2026 del Foro de Inversiones & Negocios incluirá conferencias orientadas a la innovación, mesas sectoriales como ámbitos de diálogo sobre temas clave y una nueva edición de Innova Invest, una modalidad que vincula empresas jóvenes preseleccionadas con fondos de inversión para impulsar alianzas estratégicas.

Exposiciones y chrlas de referentes en distintas temáticas

También se desarrollarán las Mesas de Inversión y Negocios Sectoriales, donde se presentarán los proyectos y objetivos de Mendoza en sectores estratégicos, con la participación de funcionarios gubernamentales, referentes empresariales e inversores. A esto se sumarán las reuniones de negocios, tanto B2B como encuentros directos con funcionarios, que facilitan el contacto entre inversores y proveedores.

El crecimiento sostenido del Foro se refleja en sus números acumulados: más de 3.256 participantes, 99 disertantes, 241 reuniones preagendadas, 66 mesas sectoriales de inversión y una amplia repercusión en medios nacionales y provinciales, consolidando al evento como un espacio clave para el desarrollo económico de Mendoza.

