20 de marzo de 2026 - 18:17

El PIB creció 4,4% en 2025: cuáles fueron los sectores que traccionaron la economía argentina

Según datos del Indec, el Producto Interno Bruto avanzó 2,1% en el cuarto trimestre y cerró el año en alza. Hubo incrementos del Consumo privado y público, de exportaciones y de la formación bruta de capital fijo.

Las exportaciones fue uno de los sectores que impulsaron el crecimiento del PIB en 2025 en Argentina.

Las exportaciones fue uno de los sectores que impulsaron el crecimiento del PIB en 2025 en Argentina.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Producto Interno Bruto (PIB) de la Argentina mostró un avance interanual del 2,1% en el cuarto trimestre (octubre-diciembre), y de esta manera cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la medición desestacionalizada la actividad económica avanzó 0,6% respecto del tercer trimestre del año. De esta manera, el único trimestre que terminó en terreno negativo fue el segundo, al haber anotado una leve contracción.

  • Primer trimestre: 1%.
  • Segundo trimestre: -0,1%.
  • Tercer trimestre: 0,6%.
  • Cuarto trimestre: 0,6%.

El informe que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostró qué el mayor impulso interanual vino de las Exportaciones, con un 10,9%. En cuanto al resto de los sectores de la actividad destacaron Intermediación financiera (17,2%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y Pesca (10,6%).

La economía argentina crecíó 4,4% en 2025
El producto interno bruto (#PIB) aumentó 2,1% interanual en el 4° trimestre de 2025 y 0,6% respecto del período previo

El producto interno bruto (#PIB) aumentó 2,1% interanual en el 4° trimestre de 2025 y 0,6% respecto del período previo

Con respecto al incremento trimestral crecieron las Exportaciones (5%) y el Consumo privado (1,7%). A contramano se ubicó el Consumo público (-1%) y la Formación bruta de capital fijo (-2,8%).

Los números del 2025

El crecimiento total del año estuvo influenciado por el consumo privado (7,9%) y público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

La economía argentina crecíó 4,4% en 2025
El producto interno bruto (#PIB) aument&oacute; 4,4% en 2025 respecto de 2024 debido a incrementos del Consumo privado (7,9%) y p&uacute;blico (0,2%), de las exportaciones (7,6%) y de la formaci&oacute;n bruta de capital fijo (16,4%)

El producto interno bruto (#PIB) aumentó 4,4% en 2025 respecto de 2024 debido a incrementos del Consumo privado (7,9%) y público (0,2%), de las exportaciones (7,6%) y de la formación bruta de capital fijo (16,4%)

Por el lado de la oferta destacaron Intermediación financiera (24,7%), Explotación de minas y canteras (8%) y Hoteles y restaurantes (7,4%). Caso contrario estuvieron Pesca (-15,2%) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%).

En precios corrientes, el consumo privado fue el componente más importante de la demanda con el 70% del PIB, quedando por debajo la Formación bruta de capital fijo (16% del PIB), las Exportaciones (15,6% del PIB) y el Consumo público (14,9% del PIB).

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 6,2%.
  • Pesca: -15,2%.
  • Explotación de minas y canteras: 8%.
  • Industria manufacturera: 0,8%.
  • Electricidad, gas y agua: 0,9%.
  • Construcción: 4,3%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 3,6%.
  • Hoteles y restaurantes: 7,4%.
  • Transporte y comunicaciones: 2,2%.
  • Intermediación financiera: 24,7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 3,6%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1%.
  • Enseñanza: 0,7%.
  • Servicios sociales y de salud: -0,2%.
  • Otras actividades de servicios comunitarias sociales y personales: 0,2%.
  • Hogares privados con servicio doméstico: -1,1%.
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