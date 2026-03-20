Quiénes son las tres mendocinas premiadas por la FEM por innovación, inspiración y trayectoria

La Federación Económica de Mendoza (FEM) entregó los premios Mujer Empresaria 2026 y distinguió a tres mendocinas . En la categoría Innovación y Redes distinguió a Patricia Soria, por la app Quien Vino ; en Inspiración, a Elba Alicia Caraballo, por su proyecto Mujeres de la Viña ; y por su Trayectoria, a María Silvina Pietrelli, por su labor en Constructora Horizonte .

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La actividad fue organizada en conjunto por la Comisión de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la FEM y la Asociación Civil Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza, en una iniciativa que busca consolidar el entramado productivo femenino en la provincia y potenciar su proyección.

El galardón a Patricia Soria, por QuienVino , pone en valor el impacto de esta herramienta digital, que ha logrado posicionarse en Mendoza y en otros puntos del país como una solución para optimizar procesos en áreas de Recursos Humanos a través de la transformación digital.

La distinción se consolida como uno de los reconocimientos más relevantes a nivel provincial, al destacar a mujeres que impulsan la innovación en sectores históricamente masculinizados, como el tecnológico, y contribuyen al desarrollo de la economía regional.

Soria forma parte de una nueva generación de empresarias mendocinas que combinan visión de negocios con soluciones digitales escalables. Su startup se ha convertido en una herramienta utilizada por empresas de distintos sectores para mejorar la eficiencia organizacional.

Tras recibir el reconocimiento, la emprendedora señaló: "Es un honor inmenso recibir este reconocimiento de la Federación Económica de Mendoza, que destaca la innovación y el liderazgo femenino en nuestra región. Este premio no solo valida el arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo, sino que también nos motiva a seguir impulsando la transformación digital en el ámbito de los recursos humanos”.

Además, subrayó el valor simbólico de este tipo de distinciones para el ecosistema emprendedor: “Este reconocimiento es el reflejo del compromiso de QuienVino con la simplificación y la eficiencia en la gestión de recursos humanos. Estamos orgullosos de ser parte del ecosistema innovador de Mendoza y de contribuir al crecimiento de las pymes a través de nuestra tecnología”.

Premio FEM

Una jornada con foco en financiamiento y redes

El evento no se limitó a la entrega de premios, sino que incluyó instancias de capacitación y networking orientadas a fortalecer proyectos liderados por mujeres.

Durante el encuentro, Gabriela Salvi presentó líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinadas a impulsar el crecimiento y la expansión de emprendimientos femeninos.

Asimismo, se desarrolló una charla sobre internacionalización y liderazgo. La especialista Graciela Rovera, presidente de Comercio Exterior de la FEM, expuso sobre “Cómo hacer negocios internacionales con el mundo”. Y la coach ontológica neurodecodificadora Yanina Barfi abordó “El lenguaje del poder en los estilos de liderazgo”.