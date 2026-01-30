ARCA aumentó la cuota para empleadas domésticas: cuánto se paga desde febrero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que aumentó la cuota del servicio doméstico correspondiente al período enero de 2026, cuyo vencimiento opera en febrero . El incremento impacta en los montos mensuales que deben abonar los empleadores y está directamente vinculado a una actualización en la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

El pago obligatorio que se realiza a ARCA incluye aportes previsionales, obra social y ART , y varía según la cantidad de horas semanales trabajadas y la situación previsional del empleado. Los nuevos valores ya rigen para todo el país y alcanzan tanto a trabajadores activos como jubilados y menores de edad.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicaron que el aumento responde a la actualización de la ART y aclararon que “ el pago mensual del servicio doméstico es obligatorio para todos los empleadores que tengan personal registrado ”.

Según detalló ARCA, los importes se organizan en escalas que dependen de las horas trabajadas semanalmente -menos de 12, de 12 a menos de 16, y 16 o más- y de la condición del trabajador, ya sea activo, menor de 18 años o jubilado . El organismo precisó además que “ en los casos en los que se trabajen menos de 16 horas semanales, la normativa permite que el trabajador realice un pago voluntario para completar los aportes y acceder a los mismos beneficios”.

Los nuevos montos incluyen de manera diferenciada los conceptos de aportes al sistema previsional, contribuciones a la seguridad social y la cuota de la ART , que fue el componente que impulsó el ajuste. El detalle completo de los valores actualizados se encuentra reflejado en la tabla oficial difundida por ARCA.

Registrar al personal en ARCA: obligación legal y beneficios

La registración del personal del servicio doméstico es obligatoria y está respaldada por la Ley 26.844, que establece que todos los empleadores deben realizar el trámite a través del portal de ARCA con Clave Fiscal. Este paso es fundamental para garantizar derechos laborales básicos y el acceso pleno a la seguridad social.

El alta permite que el trabajador cuente con obra social, aportes jubilatorios y cobertura ante accidentes laborales, además de beneficios adicionales como el descuento del 55% en la Tarjeta SUBE para el transporte público. Desde el punto de vista del empleador, la registración también representa un alivio fiscal, ya que habilita la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias.

En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que la registración del servicio doméstico en ARCA no afecta el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo ni la Tarjeta Alimentar. Asimismo, los aportes mensuales permiten acumular años de servicio, un requisito clave para acceder a una jubilación futura.