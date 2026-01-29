Empleadas domésticas: sueldo febrero 2026, cuánto cobran según la categoría

Las empleadas domésticas ya pueden calcular cuánto van a cobrar en febrero de 2026. Al no haberse definido nuevas paritarias durante enero, el salario del sector se mantiene con los valores vigentes fijados en la última resolución oficial.
De esta manera, continúan aplicándose las escalas salariales consolidadas desde enero, con montos diferenciados por categoría laboral y modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro.
Para febrero de 2026 se mantienen los mismos valores salariales establecidos en enero, luego de que las sumas no remunerativas abonadas en noviembre y diciembre quedaran incorporadas de forma definitiva al salario básico. Según indicaron desde ARCA, “los montos vigentes ya incluyen la integración total de esos adicionales al básico”.
Además del sueldo base, corresponde abonar adicionales obligatorios. Desde el organismo precisaron que “el plus por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado”, mientras que en determinadas provincias también se aplica el adicional por zona desfavorable.
Estas son las escalas salariales vigentes por categoría:
Primera categoría – Supervisores/as
Con retiro: $3.895,56 por hora | $485.961,09 mensuales
Sin retiro: $4.254,05 por hora | $539.711,97 mensuales
Segunda categoría – Tareas específicas
Con retiro: $3.696,15 por hora | $452.478,51 mensuales
Sin retiro: $4.039,45 por hora | $502.101,03 mensuales
Tercera categoría – Caseros
$3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales
Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales
Sin retiro: $3.894,43 por hora | $490.745,56 mensuales
Quinta categoría – Tareas generales
Con retiro: $3.250,10 por hora | $398.722,14 mensuales
Sin retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales
Las trabajadoras encuadradas en la quinta categoría, tareas generales, realizan actividades como limpieza, cocina, lavado, planchado y mantenimiento básico del hogar. Para febrero de 2026, estos salarios se mantienen sin cambios respecto de enero.
Con retiro, el valor es de $3.250,10 por hora, mientras que el sueldo mensual asciende a $398.722,14. En el caso de las empleadas sin retiro, la hora se paga $3.494,25 y el salario mensual alcanza los $441.806,54.
A estos montos se les deben sumar, cuando corresponda, los adicionales obligatorios como el plus por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado, y el adicional por zona desfavorable en las provincias donde rige este beneficio.