Empleadas domésticas: sueldo febrero 2026, cuánto cobran según la categoría

Las empleadas domésticas ya pueden calcular el sueldo de febrero 2026, con valores vigentes por categoría, modalidad de trabajo y adicionales obligatorios.

Los salarios del personal doméstico se organizan por categoría y tipo de contratación.

Las empleadas domésticas ya pueden calcular cuánto van a cobrar en febrero de 2026. Al no haberse definido nuevas paritarias durante enero, el salario del sector se mantiene con los valores vigentes fijados en la última resolución oficial.

De esta manera, continúan aplicándose las escalas salariales consolidadas desde enero, con montos diferenciados por categoría laboral y modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro.

Empleados domésticas: sueldo febrero 2026 y cuánto cobran por categoría Para febrero de 2026 se mantienen los mismos valores salariales establecidos en enero, luego de que las sumas no remunerativas abonadas en noviembre y diciembre quedaran incorporadas de forma definitiva al salario básico. Según indicaron desde ARCA, “los montos vigentes ya incluyen la integración total de esos adicionales al básico”.

Sueldo empleadas domésticas Además del sueldo base, corresponde abonar adicionales obligatorios. Desde el organismo precisaron que “el plus por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado”, mientras que en determinadas provincias también se aplica el adicional por zona desfavorable.

Estas son las escalas salariales vigentes por categoría: