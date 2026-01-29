29 de enero de 2026 - 13:12

Empleadas domésticas: sueldo febrero 2026, cuánto cobran según la categoría

Las empleadas domésticas ya pueden calcular el sueldo de febrero 2026, con valores vigentes por categoría, modalidad de trabajo y adicionales obligatorios.

Los salarios del personal doméstico se organizan por categoría y tipo de contratación.

Los salarios del personal doméstico se organizan por categoría y tipo de contratación.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Las empleadas domésticas ya pueden calcular cuánto van a cobrar en febrero de 2026. Al no haberse definido nuevas paritarias durante enero, el salario del sector se mantiene con los valores vigentes fijados en la última resolución oficial.

De esta manera, continúan aplicándose las escalas salariales consolidadas desde enero, con montos diferenciados por categoría laboral y modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro.

Empleados domésticas: sueldo febrero 2026 y cuánto cobran por categoría

Para febrero de 2026 se mantienen los mismos valores salariales establecidos en enero, luego de que las sumas no remunerativas abonadas en noviembre y diciembre quedaran incorporadas de forma definitiva al salario básico. Según indicaron desde ARCA, “los montos vigentes ya incluyen la integración total de esos adicionales al básico”.

Sueldo empleadas domésticas

Además del sueldo base, corresponde abonar adicionales obligatorios. Desde el organismo precisaron que “el plus por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado”, mientras que en determinadas provincias también se aplica el adicional por zona desfavorable.

Estas son las escalas salariales vigentes por categoría:

Primera categoría – Supervisores/as

Con retiro: $3.895,56 por hora | $485.961,09 mensuales

Sin retiro: $4.254,05 por hora | $539.711,97 mensuales

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora | $452.478,51 mensuales

Sin retiro: $4.039,45 por hora | $502.101,03 mensuales

Tercera categoría – Caseros

$3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Sin retiro: $3.894,43 por hora | $490.745,56 mensuales

Quinta categoría – Tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora | $398.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Cuánto cobran las empleadas de tareas generales por limpieza y cocina

Las trabajadoras encuadradas en la quinta categoría, tareas generales, realizan actividades como limpieza, cocina, lavado, planchado y mantenimiento básico del hogar. Para febrero de 2026, estos salarios se mantienen sin cambios respecto de enero.

Con retiro, el valor es de $3.250,10 por hora, mientras que el sueldo mensual asciende a $398.722,14. En el caso de las empleadas sin retiro, la hora se paga $3.494,25 y el salario mensual alcanza los $441.806,54.

A estos montos se les deben sumar, cuando corresponda, los adicionales obligatorios como el plus por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado, y el adicional por zona desfavorable en las provincias donde rige este beneficio.

