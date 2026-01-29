29 de enero de 2026 - 10:56

Vuelve el reintegro en VEA y Disco de $25.000 con MODO los viernes, sábados y domingos

VEA y Disco ofrecen un reintegro del 20% pagando con MODO en compras presenciales. Aplica viernes, sábado y domingo, con tope de $25.000 por banco.

La promo rige hasta el 28 de febrero y permite usar más de un banco adherido.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los supermercados VEA y Disco mantienen activa una promoción que permite ahorrar en las compras del mes. Pagando con MODO, los clientes pueden acceder a un reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales.

La promo rige durante enero y permite usar más de un banco adherido.

Vuelve el reintegro de $25.000 en VEA y Disco con MODO los días viernes, sábado y domingo

El aumento de ANSES se aplicará desde febrero y alcanza a trabajadores, monotributistas y beneficiarios de asignaciones sociales.

ANSES: confirmaron los nuevos montos de AUH y SUAF en febrero con aumento

Por Redacción Economía

El beneficio rige los viernes, sábados y domingos y está vigente hasta las 23:59 horas del 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado a la promoción.

Cómo funciona el reintegro con MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para acceder, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas.

MODO

La compra mínima requerida es de $100.000 y solo se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. No aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta bancaria asociada a MODO, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • Banco BBVA

  • Banco Macro

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco ICBC

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Banco Bancor

  • Banco Comafi

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Billetera YOY

  • Billetera BUEPP

Supermercado ahorro

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Qué tener en cuenta para aprovechar el beneficio completo

Para llegar al reintegro máximo de $25.000, se debe realizar una compra de al menos $100.000 en VEA o Disco, pagando con MODO los viernes, sábados o domingos.

El beneficio es por banco y por mes, se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes y, si una persona cuenta con dos o más bancos o billeteras adheridas, puede utilizar cada uno para acceder al tope mensual correspondiente.

