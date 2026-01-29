Vuelve el reintegro en VEA y Disco de $25.000 con MODO los viernes, sábados y domingos

Los supermercados VEA y Disco mantienen activa una promoción que permite ahorrar en las compras del mes. Pagando con MODO, los clientes pueden acceder a un reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales.
VEA y Disco ofrecen un reintegro del 20% pagando con MODO en compras presenciales. Aplica viernes, sábado y domingo, con tope de $25.000 por banco.
Los supermercados VEA y Disco mantienen activa una promoción que permite ahorrar en las compras del mes. Pagando con MODO, los clientes pueden acceder a un reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales.
El beneficio rige los viernes, sábados y domingos y está vigente hasta las 23:59 horas del 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado a la promoción.
La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para acceder, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas.
La compra mínima requerida es de $100.000 y solo se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. No aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.
El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta bancaria asociada a MODO, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.
Bancos y billeteras adheridas
Banco Santander (solo con VISA)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Para llegar al reintegro máximo de $25.000, se debe realizar una compra de al menos $100.000 en VEA o Disco, pagando con MODO los viernes, sábados o domingos.
El beneficio es por banco y por mes, se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes y, si una persona cuenta con dos o más bancos o billeteras adheridas, puede utilizar cada uno para acceder al tope mensual correspondiente.