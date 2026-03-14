14 de marzo de 2026 - 15:56

De cuánto será la jubilación mínima de abril tras el dato de inflación de febrero

Luego de que el Indec informara una inflación del 2,9% en febrero, los haberes previsionales se actualizarán bajo el esquema de movilidad mensual vigente.

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De cuánto será la jubilación mínima de abril 

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De esta manera, el organismo previsional determinó la actualización de los haberes conforme al esquema de movilidad vigente, el cual establece ajustes mensuales basados en el índice de precios al consumidor con dos meses de rezago.

El sistema, instaurado por el Decreto 274/2024, reemplazó el antiguo esquema trimestral para mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales. Bajo esta normativa, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales registrarán una suba del 2,9% respecto a los valores percibidos en marzo.

En este sentido, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los montos estimados para abril fijan la jubilación mínima en 380.286,25 pesos, cifra que ascenderá a 450.286,25 pesos en caso de mantenerse el bono extraordinario de 70 mil pesos.

En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 136.653,44 pesos. Asimismo, la Pensión no Contributiva alcanzará los 266.170,81 pesos y la Pensión para Madre de siete hijos se situará en 380.312,63 pesos, importes que también podrían variar según la continuidad del bono.

El calendario de pagos de Anses para el próximo mes aún se encuentra pendiente de confirmación oficial. Se espera que, tal como ocurre habitualmente, el organismo publique en los próximos días el cronograma organizado por la terminación del DNI, el cual comenzará a distribuirse en la segunda semana de abril para los haberes mínimos.

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