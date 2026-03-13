Luis Caputo habló de inflación, inversiones y respaldó a Manuel Adorni tras la polémica

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno esperaba el dato de inflación de febrero, que se ubicó en 2,9% , y explicó que el resultado estuvo influido principalmente por el aumento en los precios de la carne y las tarifas .

Caputo defendió el dato de inflación y aseguró que la economía atraviesa una "corrección de precios relativos"

“Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne pegó y la de tarifas también , y eso nos preocupa y nos ocupa”, afirmó el funcionario en declaraciones al canal TN.

Caputo sostuvo que la política económica sigue enfocada en reducir la inflación y señaló que desde el Banco Central de la República Argentina se mantiene una estrategia monetaria orientada a llevar el índice a niveles cada vez más bajos .

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En ese sentido, el ministro remarcó que el programa económico mantiene el equilibrio fiscal y expresó su confianza en que la inflación terminará convergiendo a niveles comparables con los estándares internacionales . “No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda también señaló que es difícil predecir con exactitud los índices mensuales , aunque aseguró que el objetivo del Gobierno es seguir reduciendo el ritmo de aumento de precios.

AHORA | "Argentina es el país que mejor va a andar en los próximos 30 años", Luis Caputo, ministro de Economía, en Hablemos de esto. pic.twitter.com/6p3fgSQe01

La situación económica y el acceso al crédito

Consultado sobre el impacto de la situación económica en la población, Caputo reconoció que no todos los sectores están atravesando un buen momento. “La situación está mejor, pero eso no quiere decir que haya gente que la esté pasando bien. Somos conscientes de que hay personas que la pasan mal”, afirmó.

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En relación con el crecimiento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales, el ministro sostuvo que la clave es continuar bajando la inflación para que también disminuyan las tasas de interés y los bancos puedan ofrecer mayores plazos de financiamiento.

Las inversiones y la imagen internacional de Argentina

Durante la entrevista, Caputo también se refirió al evento conocido como “Argentina Week”, donde se presentaron oportunidades de inversión en el país. Según el ministro, Argentina volvió a captar la atención de inversores internacionales y aseguró que el cambio en la política económica mejoró la percepción global sobre el país.

Embed AHORA | "Lo de la Argentina Week fue muy bueno", Luis Caputo, ministro de Economía, en Hablemos de esto. pic.twitter.com/kgGrBIZfkL — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 13, 2026

“Argentina es una atracción mundial y muchos empresarios lo pudieron ver. La imagen del país cambió y eso genera interés para invertir”, sostuvo.

El furcio de Caputo al mencionar a Menem

En otro tramo de la entrevista, Caputo protagonizó un furcio al referirse al presidente Javier Milei.

Embed #Caputo #TN "De acá al final del mandato del Presidente Menem, ehhh Milei... La economía crecera 20%" sic pic.twitter.com/EhXuBISf1f — Alejandro P. Castelli XIV (@alecastelli22) March 13, 2026

“De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei… la economía crecerá 20%”, dijo el funcionario, corrigiéndose inmediatamente tras mencionar por error al exmandatario Carlos Menem. El hecho no pasó por inadvertido para algunos usuarios de las redes sociales que rápidamente se hicieron eco del furcio.

El respaldo a Adorni

El ministro también defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York. Caputo sostuvo que el episodio no representó un costo para el Estado y consideró que el tema recibió una atención desproporcionada.

Embed AHORA | "Lo de Adorni fue irrelevante. No le costó un centavo a los argentinos", Luis Caputo, ministro de Economía. pic.twitter.com/inluzKvVz4 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 13, 2026

“Creo en Manuel, lo banco a muerte. Lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”, afirmó. Además, calificó al funcionario como “una persona extraordinaria” y descartó que el episodio represente un problema ético para el Gobierno.

La entrevista completa: