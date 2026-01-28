28 de enero de 2026 - 09:09

Pensiones No Contributivas (PNC): ANSES confirmó el aumento de febrero y los nuevos montos

ANSES aplicará en febrero un aumento por movilidad a las Pensiones No Contributivas, con nuevos montos y la posible continuidad del bono extraordinario.

Las Pensiones No Contributivas se actualizan según la inflación medida por el INDEC.

La suba se explica por la variación de la inflación y llega en un contexto donde también vuelve a ponerse en agenda la posible continuidad del bono extraordinario, un refuerzo clave para los ingresos de miles de titulares en todo el país.

Aumento de febrero: cuánto suben las PNC según ANSES

Desde ANSES informaron que el incremento para febrero será del 2,84%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025. Según precisó el organismo, el dato fue publicado por el INDEC y se aplica de manera uniforme a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

PNC Discapacidad

Con esta actualización, “las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez pasarán a un monto de $251.453,59 durante febrero”, indicaron desde ANSES. Este valor corresponde al haber mensual sin adicionales.

Además del aumento por movilidad, puede sumarse un refuerzo económico. Desde el organismo previsional aclararon que “el bono extraordinario de $70.000 no está atado a la inflación y depende de una decisión mensual del Gobierno”. En caso de confirmarse su pago, el ingreso total de una PNC alcanzaría los $321.453,59. También remarcaron que el bono se mantiene congelado en $70.000 desde marzo de 2024 y que su continuidad suele anunciarse días antes del inicio de los pagos.

Tipos de PNC, montos actualizados y fechas de cobro en febrero

Dentro del universo de las Pensiones No Contributivas conviven distintos beneficios con montos diferenciados. En el caso de la PNC por vejez, si bien ya no se otorgan nuevas altas, quienes la perciben cobran el 70% de la jubilación mínima. Con el aumento de febrero, el haber sube a $251.478,04, y con el bono de ANSES el total llegaría a $321.478,04.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más sin aportes suficientes, equivale al 80% de la jubilación mínima. En febrero pasará a $287.403,48, y con el refuerzo de $70.000 el ingreso mensual ascendería a $357.403,48.

Créditos ANSES.jpg

Las PNC por discapacidad, dirigidas a personas con una incapacidad laboral igual o superior al 66%, también representan el 70% de la jubilación mínima. Con la suba del 2,84%, el haber se ubicará en $251.478,04, y con bono incluido alcanzará los $321.478,04. Este beneficio seguirá siendo incompatible con el empleo registrado hasta que se implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En tanto, la PNC para madres de siete hijos equivale a una jubilación mínima completa. En febrero aumentará a $359.254,35, y al sumar el bono, el total mensual será de $429.254,35. Además, quienes tengan hijos menores o con discapacidad a cargo acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, con montos que van desde $52.250 hasta $108.062 según la cantidad de hijos.

Respecto a las fechas de cobro, ANSES aún no publicó el calendario oficial de febrero, aunque si se mantiene el esquema habitual, los pagos se realizarán durante la segunda semana del mes, de forma escalonada según la terminación del DNI. Las personas beneficiarias pueden consultar su fecha exacta en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicarse al 130 una vez que el organismo lo confirme.

