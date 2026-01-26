26 de enero de 2026 - 09:32

ANSES cambia el calendario de febrero: cuándo cobran jubilados y pensionados

ANSES reordenó el calendario de pagos de febrero por los feriados de Carnaval. El cambio afecta las fechas de cobro según la terminación del DNI.

ANSES confirmó cambios en el calendario de febrero para jubilados y pensionados por los feriados nacionales.

ANSES confirmó cambios en el calendario de febrero para jubilados y pensionados por los feriados nacionales.

La ANSES confirmó un cambio de calendario febrero que modifica las fechas de cobro de jubilados y pensionados. El ajuste responde a la reorganización administrativa por los feriados nacionales de Carnaval y afecta el cronograma habitual según la terminación del DNI.

Aunque no hay cambios en los montos ni en los derechos adquiridos, la modificación puede alterar el día habitual de cobro, en especial para quienes perciben haberes superiores al mínimo y cobran en la última parte del mes.

Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero

El cambio de calendario en febrero para jubilados y pensionados fue dispuesto por la ANSES debido al impacto de los feriados de Carnaval en la operatoria bancaria y administrativa. Para evitar superposiciones con jornadas no laborables, el organismo previsional resolvió reordenar algunas fechas del cronograma, manteniendo el esquema por terminación de DNI.

Pensiones no contributivas ANSES.jpg
Los haberes pueden cobrarse en cajeros, bancos habilitados o en ventanilla.

Los haberes pueden cobrarse en cajeros, bancos habilitados o en ventanilla.

Según se informó oficialmente, la medida fue “avalada por el Ejecutivo y confirmada de manera oficial” por el presidente Javier Milei. Desde la ANSES señalaron que el objetivo es garantizar el normal funcionamiento del sistema de pagos y evitar demoras en los depósitos.

El impacto del ajuste no es uniforme. Los jubilados que cobran el haber mínimo mantienen el inicio del calendario sin cambios relevantes, mientras que quienes perciben ingresos superiores al mínimo pueden ver modificada su fecha habitual de cobro, especialmente en los últimos días del mes.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026 para jubilados y pensionados

El nuevo cronograma ya fue oficializado y se aplicará de forma automática. Los haberes se depositarán en las cuentas habituales y no será necesario realizar trámites adicionales.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

