Banco Nación anunció que su home banking dejará de estar operativo pronto: qué se sabe hasta ahora

El pasado jueves, clientes de Banco Nación recibieron una notificación en la aplicación BNA+ con el siguiente aviso: "Homebanking dejará de estar disponible" .

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En el mismo se daba a conocer importantes cambios que realizará la entidad financiera con respecto a su plataforma digital. Según informaron, próximamente los usuarios recibirán una notificación con nuevos pasos para seguir utilizando BNA+ , de una manera más completa y simple.

Actualmente, los usuarios de Banco Nación pueden acceder a sus cuentas desde dos plataformas: Home Banking y la billetera virtual de BNA+ . Este jueves, la entidad anunció que en los próximos días su home banking dejará de estar operativo para que los usuarios puedan realizar todas las operaciones desde la Nueva BNA+ , la cual busca ser una plataforma integral más moderna y ágil.

Cuando se realice el momento de la migración, cada cliente recibirá un correo electrónico con las instrucciones y además podrá acceder a videos tutoriales e instructivos detallados.

El objetivo es unificar todas las operaciones del Banco en un sólo lugar para que el cliente pueda utilizar los servicios tanto desde la aplicación de BNA+ en su celular como a través de una computadora.

Qué sucederá con las claves de Home Banking

Tras conocerse la medida, desde el Banco señalaron que no se deberá cambiar claves en ninguna de las plataformas.

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Por otro lado, desde la entidad llevaron tranquilidad y pidieron paciencia a los usuarios ya que se podrían experimentar algunas fallas en ambas plataformas debido a los trabajos para la mejora del sistema. Algunos inconvenientes podrían ser problemas al transferir o al ingresar al Home Banking con usuario y contraseña asignado. Por el momento, no se han registrado problemas generalizados en el sistema.

Además, reiteraron los canales de atención de Banco Nación, los cuales pueden ser consultados por los clientes que reporten fallas o problemas en el sistema. Los usuarios podrán llamar al 0810-666-4444 de lunes a viernes de 8 a 20 para reclamos o consultas.