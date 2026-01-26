26 de enero de 2026 - 10:42

Nuevo reintegro en Coto: cómo acceder a $25.000 con 19 bancos y billeteras

Reintegro en Coto con QR, 20% de devolución los martes, tope de $25.000 por banco y participación de 19 bancos y billeteras

El reintegro se activa pagando con QR a través de MODO en compras presenciales los días martes.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Supermercado Coto lanza un nuevo reintegro, con una promoción que permite ahorrar hasta $25.000 por mes y por banco en compras presenciales realizadas con QR. El beneficio está disponible para clientes de 19 bancos y billeteras virtuales, y se activa a través de pagos con MODO en supermercados adheridos.

La iniciativa estará vigente durante enero y febrero de 2026, se aplica únicamente los días martes y permite acumular el reintegro con otros descuentos bancarios vigentes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Cómo funciona el reintegro a Coto y qué bancos participan

El beneficio consiste en un 20% de reintegro sobre el monto total de la compra. Según indican los términos de la promoción, a los participantes se les otorgará el reintegro sobre el monto total bruto del pago realizado en los Comercios Adheridos, con un tope de reintegro de hasta $25.000 por banco por mes.

Coto (2)

Además, se aclara que el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO en los comercios adheridos y que la promoción no aplica para compras online.

En cuanto a los medios de pago, el texto oficial detalla que el beneficio aplica para tarjetas de crédito y débito emitidas en la República Argentina por alguna de las entidades adheridas, mientras que no aplica para pagos con transferencia desde cuenta bancaria ni para tarjetas American Express.

Los bancos y billeteras adheridas al reintegro a Coto son:

  • Banco Santander (solo con Visa)

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • Banco BBVA

  • Banco Macro

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco ICBC

  • Billetera YOY

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Billetera BUEPP

  • Banco Bancor

  • Banco Comafi

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

MODO

Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope del 20% de reintegro

La promoción establece una compra mínima de $60.000, monto a partir del cual se activa el 20% de reintegro. En ese caso, el usuario recibe una devolución de $12.000, ya que el beneficio se calcula sobre el total de la compra.

Para alcanzar el tope máximo de $25.000 por banco y por mes, es necesario realizar compras por $125.000. Ese monto permite aprovechar el reintegro completo, siempre que las operaciones se hagan de manera presencial, los días martes y pagando con QR a través de MODO en los comercios adheridos.

