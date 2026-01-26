Nuevo reintegro en Coto: cómo acceder a $25.000 con 19 bancos y billeteras

Supermercado Coto lanza un nuevo reintegro, con una promoción que permite ahorrar hasta $25.000 por mes y por banco en compras presenciales realizadas con QR. El beneficio está disponible para clientes de 19 bancos y billeteras virtuales , y se activa a través de pagos con MODO en supermercados adheridos.

La iniciativa estará vigente durante enero y febrero de 2026, se aplica únicamente los días martes y permite acumular el reintegro con otros descuentos bancarios vigentes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El beneficio consiste en un 20% de reintegro sobre el monto total de la compra. Según indican los términos de la promoción, a los participantes se les otorgará el reintegro sobre el monto total bruto del pago realizado en los Comercios Adheridos, con un tope de reintegro de hasta $25.000 por banco por mes .

Además, se aclara que el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO en los comercios adheridos y que la promoción no aplica para compras online.

En cuanto a los medios de pago, el texto oficial detalla que el beneficio aplica para tarjetas de crédito y débito emitidas en la República Argentina por alguna de las entidades adheridas, mientras que no aplica para pagos con transferencia desde cuenta bancaria ni para tarjetas American Express.

Los bancos y billeteras adheridas al reintegro a Coto son:

Banco Santander (solo con Visa)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Billetera BUEPP

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

MODO

Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope del 20% de reintegro

La promoción establece una compra mínima de $60.000, monto a partir del cual se activa el 20% de reintegro. En ese caso, el usuario recibe una devolución de $12.000, ya que el beneficio se calcula sobre el total de la compra.

Para alcanzar el tope máximo de $25.000 por banco y por mes, es necesario realizar compras por $125.000. Ese monto permite aprovechar el reintegro completo, siempre que las operaciones se hagan de manera presencial, los días martes y pagando con QR a través de MODO en los comercios adheridos.