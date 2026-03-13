Mendoza y San Juan, más cerca: Andesmar lanza una nueva línea con 12 frecuencias diarias

La dinámica entre Mendoza y San Juan demanda soluciones de transporte que se adapten al ritmo actual de los pasajeros, ya sea por motivos laborales, comerciales o turísticos. En este contexto, Andesmar refuerza su compromiso con la región de Cuyo mediante la inauguración de una nueva línea diseñada para optimizar los tiempos de viaje.
Esta iniciativa no solo busca consolidar la presencia de la compañía en el corredor nacional, sino también ofrecer una alternativa robusta frente a la oferta actual del mercado, basándose en la eficiencia y la comodidad.
Frecuencia y flexibilidad horaria
Uno de los pilares fundamentales de este nuevo servicio es la amplitud de su grilla horaria. Con un total de 12 frecuencias, la propuesta garantiza que el viajero cuente con opciones desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la jornada. Asimismo, permite una planificación versátil, facilitando viajes de ida y vuelta en el mismo día.
Integración estratégica con el Aeropuerto de Mendoza
La nueva ruta incorpora un valor agregado determinante para el pasajero corporativo y el turista internacional: la parada técnica en el Aeropuerto de Mendoza. Al integrar la terminal aérea en sus recorridos habituales, tanto para quienes se dirigen a San Juan como para los que regresan a la capital mendocina, Andesmar simplifica la logística de transporte intermodal. Esta conexión directa elimina la necesidad de traslados adicionales, posicionando a la empresa como un eslabón clave en la infraestructura de transporte del oeste argentino.
Andesmar: experiencia a bordo y accesibilidad
El servicio se presta en unidades equipadas con butacas semicama, diseñadas para brindar un descanso adecuado en el trayecto que une ambas provincias. Además, respondiendo a las necesidades de un mundo hiperconectado, los pasajeros disponen de WiFi a bordo, permitiendo que el tiempo de viaje sea productivo o de entretenimiento. Para celebrar este lanzamiento, se ha establecido una tarifa promocional de $10.000 por tramo, una cifra sumamente competitiva que busca incentivar el flujo constante entre Mendoza y San Juan.