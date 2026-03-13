Mendoza y San Juan, más cerca: Andesmar lanza una nueva línea con 12 frecuencias diarias

La empresa suma una propuesta para conectar ambas capitales con tarifas competitivas, servicios de alta conectividad y paradas en el Aeropuerto de Mendoza.

La dinámica entre Mendoza y San Juan demanda soluciones de transporte que se adapten al ritmo actual de los pasajeros, ya sea por motivos laborales, comerciales o turísticos. En este contexto, Andesmar refuerza su compromiso con la región de Cuyo mediante la inauguración de una nueva línea diseñada para optimizar los tiempos de viaje.

Esta iniciativa no solo busca consolidar la presencia de la compañía en el corredor nacional, sino también ofrecer una alternativa robusta frente a la oferta actual del mercado, basándose en la eficiencia y la comodidad.

Frecuencia y flexibilidad horaria Uno de los pilares fundamentales de este nuevo servicio es la amplitud de su grilla horaria. Con un total de 12 frecuencias, la propuesta garantiza que el viajero cuente con opciones desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la jornada. Asimismo, permite una planificación versátil, facilitando viajes de ida y vuelta en el mismo día.

SKY_2624-1024x683 (1) La dinámica entre Mendoza y San Juan demanda soluciones de transporte que se adapten al ritmo actual de los pasajeros. Integración estratégica con el Aeropuerto de Mendoza La nueva ruta incorpora un valor agregado determinante para el pasajero corporativo y el turista internacional: la parada técnica en el Aeropuerto de Mendoza. Al integrar la terminal aérea en sus recorridos habituales, tanto para quienes se dirigen a San Juan como para los que regresan a la capital mendocina, Andesmar simplifica la logística de transporte intermodal. Esta conexión directa elimina la necesidad de traslados adicionales, posicionando a la empresa como un eslabón clave en la infraestructura de transporte del oeste argentino.