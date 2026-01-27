27 de enero de 2026 - 10:09

Vuelve el reintegro de $60.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar $60.000 en supermercados y mayoristas durante cinco miércoles.

Por Melisa Sbrocco

El reintegro se activa pagando con QR a través de MODO en compras presenciales los días martes.

La promoción se aplica durante cinco miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $60.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Reintegro con BNA+ y MODO: hasta cuándo se puede usar y cómo se paga

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles del período promocional, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana. Al utilizar la promoción durante cinco miércoles, se puede alcanzar el reintegro total de $60.000.

MODO
La promoción alcanza a supermercados y mayoristas de todo el país, con fuerte presencia en Mendoza.

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour

  • Coto

  • VEA

  • Disco

  • Jumbo

  • Blow Max

  • La Anónima

  • Diarco

  • Chango Más

  • Libertad

  • Yaguar

  • Día

Con el tope semanal, una persona puede ahorrar $60.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $120.000.

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

  • Átomo

  • VEA

  • Carrefour

  • Jumbo

  • Makro

  • Hiper Libertad

  • Yaguar

  • Blow Max

  • Super A

  • Granja Benedetti

  • Carnes Rizzo

  • Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $60.000 o $120.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Manteniendo este nivel de gasto durante cinco miércoles, una persona puede alcanzar los $60.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $120.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.

