Vuelve el reintegro de $60.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación renovó en 2026 el beneficio para aliviar el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro a Chango Más en enero con MODO y permite ahorrar hasta $20.000

La promoción se aplica durante cinco miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $60.000 por persona , tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles del período promocional , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana . Al utilizar la promoción durante cinco miércoles , se puede alcanzar el reintegro total de $60.000 .

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago , utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+ . La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos.

La promoción alcanza a supermercados y mayoristas de todo el país, con fuerte presencia en Mendoza.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

Blow Max

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

Carrito supermercado Con el tope semanal, una persona puede ahorrar $60.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $120.000.

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Blow Max

Super A

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $60.000 o $120.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Manteniendo este nivel de gasto durante cinco miércoles, una persona puede alcanzar los $60.000 en devoluciones.

En el caso de dos personas con cuenta BNA+, el ahorro se duplica. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $120.000 en reintegros, siempre respetando el tope semanal y comprando en supermercados y mayoristas adheridos.