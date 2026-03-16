Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 17 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

El Banco Central cotizó el precio del dólar minorista a $1.417 para este martes.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.415 en Banco Nación. Para el día martes, cotizará al mismo precio. A su vez, el Ministerio de Economía se encuentra enfocado en el vencimiento de deuda de julio por USD 4.200 millones y ya consiguió 500 millones a través del Bonar 2027.

dólar martes 17 de marzo La cotización mantuvo un precio estable respecto a la semana anterior. WEB Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 17 de marzo Banco Nación: $1.415

$1.415 Banco Galicia: $1.415

$1.415 Banco BBVA: $1.420

$1.420 Banco Santander: $1.420

$1.420 Banco Ciudad: $1.415

$1.415 Banco Patagonia: $1.420

$1.420 Banco Macro: $1.423

$1.423 Banco Hipotecario: $1.415

$1.415 Banco Supervielle: $1.418

$1.418 Banco Credicoop: $1.420

$1.420 Banco Piano: $1.415

$1.415 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.415

$1.415 Brubank: $1.408 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país De cara a los compromisos de deuda previstos para julio, la administración de Javier Milei ya logró reunir USD 500 millones a partir de la colocación del Bonar 2027 (AO27) en las últimas dos licitaciones que combinaron instrumentos en pesos y en dólares. Con este esquema, el objetivo del equipo económico es alcanzar USD 2.000 millones para afrontar los pagos de mitad de año.

En la subasta realizada el jueves, la Secretaría de Finanzas colocó USD 150 millones con una tasa nominal anual de 5,45%, lo que representó una baja respecto al 5,74% de la licitación anterior. En esta ocasión, el interés del mercado fue menor: se recibieron propuestas por USD 436 millones, lejos de los USD 868 millones registrados en la primera operación.

Un día después, el Ministerio de Economía confirmó la adjudicación de USD 100 millones adicionales a la misma tasa, luego de haber recibido ofertas por 218 millones de dólares. Este resultado implicó un prorrateo del 46,46% sobre el total ofertado. Así, el monto acumulado asciende a USD 500 millones, lo que equivale a una cuarta parte de la meta planteada.