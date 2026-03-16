Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 17 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.415 en Banco Nación. Para el día martes, cotizará al mismo precio. A su vez, el Ministerio de Economía se encuentra enfocado en el vencimiento de deuda de julio por USD 4.200 millones y ya consiguió 500 millones a través del Bonar 2027.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 17 de marzo
Banco Nación: $1.415
Banco Galicia: $1.415
Banco BBVA: $1.420
Banco Santander: $1.420
Banco Ciudad: $1.415
Banco Patagonia: $1.420
Banco Macro: $1.423
Banco Hipotecario: $1.415
Banco Supervielle: $1.418
Banco Credicoop: $1.420
Banco Piano: $1.415
Banco Comercio: $1.415
ICBC: $1.415
Brubank: $1.408
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
De cara a los compromisos de deuda previstos para julio, la administración de Javier Milei ya logró reunir USD 500 millones a partir de la colocación del Bonar 2027 (AO27) en las últimas dos licitaciones que combinaron instrumentos en pesos y en dólares. Con este esquema, el objetivo del equipo económico es alcanzar USD 2.000 millones para afrontar los pagos de mitad de año.
En la subasta realizada el jueves, la Secretaría de Finanzas colocó USD 150 millones con una tasa nominal anual de 5,45%, lo que representó una baja respecto al 5,74% de la licitación anterior. En esta ocasión, el interés del mercado fue menor: se recibieron propuestas por USD 436 millones, lejos de los USD 868 millones registrados en la primera operación.
Un día después, el Ministerio de Economía confirmó la adjudicación de USD 100 millones adicionales a la misma tasa, luego de haber recibido ofertas por 218 millones de dólares. Este resultado implicó un prorrateo del 46,46% sobre el total ofertado. Así, el monto acumulado asciende a USD 500 millones, lo que equivale a una cuarta parte de la meta planteada.
El programa establece un límite total de USD 2.000 millones hasta julio, con licitaciones cada dos semanas. Además, tras cada subasta principal se habilita una instancia complementaria al día siguiente, que permite ampliar la colocación en hasta USD 100 millones extra, respetando siempre el precio definido inicialmente. El bono ofrece pagos mensuales de intereses, con una tasa nominal anual inferior al 6%.
En este contexto, el Tesoro volvió a salir al mercado con el AO27, logrando colocar primero USD 150 millones y luego sumar USD 100 millones en la segunda rueda, completando el cupo previsto para esta instancia. La tasa convalidada fue de 5,59%, ubicándose por debajo del rendimiento del mercado secundario (5,67%) y también por debajo del 5,9% de la colocación previa.
Desde el Gobierno sostienen que el panorama financiero es alentador. Federico Furiase, al frente de la Secretaría de Finanzas, señaló que ya se encuentran prácticamente garantizados los dólares necesarios para cubrir los próximos dos vencimientos relevantes. Además, anticipó que se están trabajando otras vías de financiamiento que se darán a conocer próximamente, con el fin de cumplir tanto con el pago de USD 4.200 millones en julio como con el compromiso siguiente, previsto para enero de 2027.