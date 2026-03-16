16 de marzo de 2026 - 17:12

Descubrí el edificio que proyectan en Maipú: un complejo de departamentos con puentes y jardines elevados

Es una propuesta que integra comercio, oficinas y viviendas en torno a un innovador patio central. Conocé todos los detalles de la iniciativa de este edificio.

El volumen residencial adopta una característica forma de herradura sobre el basamento.

El volumen residencial adopta una característica forma de herradura sobre el basamento.

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Por Matías Carretero

En una de las zonas de mayor expansión de Mendoza, específicamente en Luzuriaga, departamento de Maipú, el paisaje urbano comienza a reflejar las demandas de una sociedad que busca soluciones de cercanía y complejidad arquitectónica. El Edificio Fortaleza , ubicado estratégicamente en calle Gobernador Francisco Gabrielli e ingresando por el Barrio Natania 47, surge como una respuesta contemporánea a esta necesidad de concentrar diversas actividades en un solo lugar.

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Diseñado por el arquitecto Martin Micieli, con la colaboración de Brenda Karalevich, Pablo Quispe y Bruno Suraci, el proyecto no se limita a ser un contenedor de programas, sino que se propone como un organismo espacial donde el trabajo, el comercio y la vida cotidiana conviven en armonía.

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Descubrí el edificio que proyectan en Maipú.

Descubrí el edificio que proyectan en Maipú.

Edificio: Un diseño que dialoga con la ciudad y el clima

La arquitectura del edificio se organiza de manera inteligente para aprovechar su ubicación singular. Aunque no se encuentra en un lote de esquina, su implantación permite una doble presencia urbana gracias a su frente principal hacia el oeste y una servidumbre de paso hacia el norte. Esta disposición multiplica los accesos y mejora la relación con el espacio público a través de un esquema de claustro abierto en su planta baja. Uno de los pilares fundamentales del diseño es el patio central, que funciona como el verdadero corazón del conjunto. Más allá de ser un recurso para la ventilación, este vacío activo está equipado con vegetación y mobiliario, actuando como un regulador climático que garantiza que incluso las unidades orientadas al sur reciban la luz del norte, tan vital en el clima mendocino.

Estructura y distribución de los niveles en Maipú

El desafío técnico de este proyecto radicó en compatibilizar usos tan distintos como el estacionamiento subterráneo, los locales comerciales, las oficinas y los departamentos. Para lograrlo, se implementó una organización estructural rigurosa que permite flexibilidad sin perder claridad constructiva. El edificio se desarrolla en seis niveles: un subsuelo con capacidad para 35 vehículos, una planta baja comercial con seis locales de diversas dimensiones, y un primer piso dedicado exclusivamente a diez oficinas privadas. Esta base corporativa y urbana sostiene a los tres niveles superiores, donde se despliega el área residencial.

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La arquitectura del edificio se organiza de manera inteligente para aprovechar su ubicación singular.

La arquitectura del edificio se organiza de manera inteligente para aprovechar su ubicación singular.

La vida en altura con vista a la montaña

El volumen residencial adopta una característica forma de herradura sobre el basamento, una decisión geométrica pensada para optimizar el asoleamiento y capturar las vistas privilegiadas hacia la cordillera. El edificio alberga un total de 27 departamentos, de los cuales 21 cuentan con dos dormitorios y seis son de un dormitorio. La mayoría de estas unidades están orientadas hacia el norte y el oeste, permitiendo que los balcones funcionen como extensiones naturales del interior hacia el paisaje montañoso. La conexión entre los bloques se realiza a través de puentes metálicos que atraviesan el patio central, reforzando la experiencia tridimensional y la sensación de comunidad que define a esta obra.

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