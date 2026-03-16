Descubrí el edificio que proyectan en Maipú: un complejo de departamentos con puentes y jardines elevados

Es una propuesta que integra comercio, oficinas y viviendas en torno a un innovador patio central. Conocé todos los detalles de la iniciativa de este edificio .

En una de las zonas de mayor expansión de Mendoza, específicamente en Luzuriaga, departamento de Maipú, el paisaje urbano comienza a reflejar las demandas de una sociedad que busca soluciones de cercanía y complejidad arquitectónica. El Edificio Fortaleza , ubicado estratégicamente en calle Gobernador Francisco Gabrielli e ingresando por el Barrio Natania 47, surge como una respuesta contemporánea a esta necesidad de concentrar diversas actividades en un solo lugar.

Diseñado por el arquitecto Martin Micieli, con la colaboración de Brenda Karalevich, Pablo Quispe y Bruno Suraci, el proyecto no se limita a ser un contenedor de programas, sino que se propone como un organismo espacial donde el trabajo, el comercio y la vida cotidiana conviven en armonía.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 19.43.16 (1) Descubrí el edificio que proyectan en Maipú. Edificio: Un diseño que dialoga con la ciudad y el clima La arquitectura del edificio se organiza de manera inteligente para aprovechar su ubicación singular. Aunque no se encuentra en un lote de esquina, su implantación permite una doble presencia urbana gracias a su frente principal hacia el oeste y una servidumbre de paso hacia el norte. Esta disposición multiplica los accesos y mejora la relación con el espacio público a través de un esquema de claustro abierto en su planta baja. Uno de los pilares fundamentales del diseño es el patio central, que funciona como el verdadero corazón del conjunto. Más allá de ser un recurso para la ventilación, este vacío activo está equipado con vegetación y mobiliario, actuando como un regulador climático que garantiza que incluso las unidades orientadas al sur reciban la luz del norte, tan vital en el clima mendocino.

Estructura y distribución de los niveles en Maipú El desafío técnico de este proyecto radicó en compatibilizar usos tan distintos como el estacionamiento subterráneo, los locales comerciales, las oficinas y los departamentos. Para lograrlo, se implementó una organización estructural rigurosa que permite flexibilidad sin perder claridad constructiva. El edificio se desarrolla en seis niveles: un subsuelo con capacidad para 35 vehículos, una planta baja comercial con seis locales de diversas dimensiones, y un primer piso dedicado exclusivamente a diez oficinas privadas. Esta base corporativa y urbana sostiene a los tres niveles superiores, donde se despliega el área residencial.