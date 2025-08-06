Tensión en el Congreso: fuerte cruce entre diputados de Mendoza por el financiamiento universitario

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría el proyecto que otorga y actualiza “fondos para el funcionamiento de las universidades públicas” . En medio del intenso debate, legisladores de Mendoza protagonizaron un fuerte cruce , especialmente Adolfo Bermejo enfrentando a los libertarios.

La iniciativa de financiamiento universitario logró 158 votos afirmativos, 3 negativos y 82 abstenciones , quedando a un solo voto de la mayoría especial que permitiría neutralizar un eventual veto presidencial. Tras su aprobación, el mandatario Javier Milei recordó que “el superávit fiscal no se negocia” .

Durante el debate, el diputado kirchnerista se refirió a las exposiciones de Mercedes Llano y Álvaro Martínez , ambos ligados a La Libertad Avanza. “No quiero faltarles el respeto, pero dijeron cosas que no me parecen bien” , comenzó Bermejo su exposición directamente a los mendocinos.

La discusión también puso en evidencia las distintas posiciones dentro del radicalismo local. Julio Cobos bajó al recinto y aportó al quórum necesario para habilitar la sesión , mientras que sus compañeros de bloque, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, no estuvieron presentes en ese momento.

En defensa de la Casa Rosada, la mendocina Mercedes Llano afirmó que los proyectos en cuestión “plantean recomposiciones retroactivas, actualizaciones automáticas de partidas asignadas a gastos de funcionamiento universitario, sin determinar cómo se solventarán los mayores costos que conllevan”.

Para Llano, las iniciativas afectan “la política de déficit fiscal cero del Gobierno” y se contraponen “al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera”, según el cual toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

En esa línea, Álvaro Martínez criticó lo que llamó “fiestas” financiadas por fondos universitarios y sostuvo que “el problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta”. También apuntó contra quienes –según él- defienden privilegios bajo el argumento de proteger la educación pública.

Sin embargo, Bermejo respondió a sus colegas con énfasis desde su banca. “Sin ánimos de polemizar, mucho menos faltarle el respeto a mis colegas mendocinos, pero hay cosas que no me parecen bien”, arrancó. Y apuntó directamente a Llano, recordando que es docente universitaria en la UNCuyo.

“Escucharla hablar de populismo, de palos en la rueda, sobre todo escucharla hablar de ‘gasto’ cuando estamos hablando de inversión… no me parece”, señaló. “Están preocupados por el déficit fiscal, pero no los escuché hablar cuando bajaron las retenciones al campo”, sumó el mendocino kirchnerista.

"Ahora si les preocupa de dónde saldrá la plata. Saldrá de las viviendas que no estamos pudiendo hacer en Mendoza o de las obras públicas que le recortaron a los municipios. Hace dos años no tenemos presupuesto", cerró el legislador.