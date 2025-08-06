Baja la temperatura, cielo nublado y precipitaciones en Mendoza: la máxima para este jueves

Luego de un miércoles marcado por el “ingreso de un frente frío” y la presencia de viento en Mendoza, este jueves se espera una jornada con condiciones similares. Habrá cielo mayormente cubierto, un descenso en la temperatura y posibles lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia. Sin embargo, el tiempo comenzará a mejorar el viernes, aunque también se prevén heladas.
Cómo estará el tiempo este jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este jueves 7 de agosto el cielo estará “cubierto a parcial nublado” con descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima será de 6°C con vientos leves del este. Además, se anuncia precipitaciones aisladas y nubosidad en la Cordillera.
Viernes: baja la temperatura
El viernes 8 de agosto la temperatura subirá, presentando mejoras. Será una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 3°C, con vientos leves del noreste. No obstante, se anticipan heladas parciales.