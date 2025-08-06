6 de agosto de 2025 - 21:17

Baja la temperatura, cielo nublado y precipitaciones en Mendoza: la máxima para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C para mañana en Mendoza. El viernes la temperatura irá en aumento con mejoras.

Tiempo para este jueves en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Cómo estará el tiempo este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este jueves 7 de agosto el cielo estará “cubierto a parcial nublado” con descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima será de 6°C con vientos leves del este. Además, se anuncia precipitaciones aisladas y nubosidad en la Cordillera.

Viernes: baja la temperatura

El viernes 8 de agosto la temperatura subirá, presentando mejoras. Será una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 3°C, con vientos leves del noreste. No obstante, se anticipan heladas parciales.

