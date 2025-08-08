Finalmente el pato Juan no volverá al puesto de flores en el kilómetro 0

Este viernes por la mañana, la dueña del pato Juan , Margarita Flores , se reunió con el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , y parte del equipo de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano .

Allí, la vendedora de flores expresó que, luego de las repercusiones que generó el caso, consideró las razones expuestas por el municipio y manifestó estar de acuerdo en que el espacio propicio para garantizar la salud y el bienestar del animal es el lote en el que vive con su familia.

En el acta firmada por Margarita se informa que “el pato Juan se encuentra viviendo con ella y su familia en su casa, en el campo, protegido y con todos los cuidados de salud, alimentación y afecto que siempre le brindó a su familia desde que lo tienen consigo”.

“Con Margarita hemos tenido una linda charla sobre el conocidísimo y querido pato Juan. Ella me contó que Juan está muy bien , está en su casa desde el día que se fue de la florería y está muy bien cuidado por ella y por su familia. Ya acordamos que vamos a ir a visitarlo con el equipo de la muni, vamos a asistirlo con el equipo de Salud Animal para que reciba las vacunas que necesita", contó Ulpiano Suarez .

El espacio donde está el pato, de unos 2000 metros cuadrados, está ubicado en el departamento de Maipú y cuenta hasta con una pileta en la que Juan se baña, según contó Margarita. A su vez, allí el ave comparte tiempo con otras mascotas y con la familia que lo crio, lo que le garantiza su seguridad y correcta alimentación .

Juan, al pato del KM 0 Juan, al pato del KM 0 Los Andes

Luego, el intendente completó: “También le ofrecimos acompañamiento para su puesto de flores en el Kilómetro Cero y colaboración en el armado de un nuevo corral exclusivo que tendrá Juan en su hogar en Maipú."

Por su parte, Margarita contó: “Vamos a hacer una jaula larga grande grande de 10 metros de largo, donde va a estar su fuente donde él se baña, más allá de que tiene también su pileta al lado, porque lo ponemos siempre ahí. Pero bueno ahora va a tener su lugar especial para él y va a estar bien a cuidado de nuestra familia y mía personalmente, porque yo soy la mamá de él, y bueno, también mi marido y mis hijos. Así que muchas gracias al municipio por preocuparse por la salud de Juan”.

La historia del pato Juan

Hace unas semanas, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza le ordenó a la dueña del puesto de flores ubicado en calle San Martín, a metros de Garibaldi -y responsable del pato, ya que ella lo tenía consigo mientras trabajaba en el lugar- que dejara al ave en su casa. Fue luego de que se viralizaran videos en los que Juan atacaba, aleteaba y "toreaba" a algunos perros.

Juan, al pato del KM 0 Juan, al pato del KM 0 Los Andes

La decisión se basó en la necesidad de hacer un uso adecuado del espacio público, a fin de evitar que el pato atacara a peatones e, incluso, a los perros que pasaban por el lugar (algunos de estos episodios fueron filmados y se viralizaron en las redes). Además, la comuna resaltó que la orden de Juan no estuviese más en el lugar respondía a los conceptos de tenencia responsable de mascotas y de bienestar animal.

Lo que probablemente nadie se esperaba -e, incluso, sorprendió a la propia florista- fue la adhesión popular que sumó en los últimos días este plumífero personaje.

Porque más de 7.000 personas firmaron pidiendo que el pato volviese al Kilómetro Cero mendocino, un abogado mendocino formalizó este pedido en la Justicia local y el caso llegó a los medios nacionales. ¡Si hasta Juan tiene una cuenta en la red social X donde, con humor, se relata su vida!

Pato Juan - firmas Largas colas en el KM 0 para firmar por el pato Juan. A pesar de que la municipalidad dice que "no hay nada que hacer" ya casi llevan 3000 firmas.

Quienes pasaban caminando por esta transitada vereda lo saludaban, le tomaban fotos con su celular y hasta se enternecían con la postal del patito junto a sus "hermanitas", dos perras salchichas que también eran parte de la familia de Margarita Flores. Con o sin intención, Juan no solo se había convertido en el vecino más ilustre del Kilómetro Cero, sino en una inmejorable estrategia de marketing para el puesto.