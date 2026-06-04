Comprensión y fluidez lectora: Mendoza registró los mejores niveles desde que comenzaron las mediciones en 2022

El Gobierno de Mendoza publicó los resultados de la primera medición 2026 del operativo de Fluidez y Comprensión Lectora. Los datos muestran avances en alfabetización, fluidez y comprensión lectora y reflejan una mejora sostenida desde 2022, cuando comenzaron a realizarse estas evaluaciones.

Según informó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar , los datos que arrojó el relevamiento de abril que evaluó a más de 315.000 estudiantes de primaria y secundaria de toda la provincia son los mejores de los últimos cinco años.

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió convertir abril en el mes de la lectura en voz alta, una apuesta que combina calendario internacional, estrategia pedagógica y la intención de reinstalar la palabra compartida como motor del aprendizaje.

De acuerdo con los resultados, disminuyó la cantidad de estudiantes ubicados en niveles críticos y aumentó el porcentaje de quienes alcanzan desempeños avanzados y muy avanzados , tanto en lectura como en comprensión lectora. Además, el nivel secundario mostró una evolución particularmente positiva, con mejoras más pronunciadas que las observadas en primaria.

El operativo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora se desarrolla de manera sistemática desde 2022 y se ha convertido en una de las principales herramientas de monitoreo pedagógico del sistema educativo mendocino.

En el nivel secundario, las mediciones muestran una caída de 5 puntos de los estudiantes en nivel crítico y una mejora de más de 3 puntos en nivel avanzado.

Políticas sostenidas y seguimiento permanente

Para García Zalazar, la mejora de los indicadores refleja el impacto del Plan Provincial de Alfabetización, una estrategia que combina distribución de materiales, capacitación docente y seguimiento permanente de las trayectorias escolares.

El Ministro de Educación sostuvo que los avances evidencian que las políticas educativas sostenidas en el tiempo generan mejoras concretas en los aprendizajes. “Vemos avances no solo en fluidez lectora, sino también en comprensión, que es el desafío más complejo y profundo de la alfabetización”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo no es únicamente que los estudiantes lean más rápido, sino que comprendan lo que leen. “Leer no es solamente decodificar palabras. Lo más importante es que los chicos comprendan lo que leen, puedan interpretar información y desarrollar pensamiento crítico. Ahí es donde los resultados muestran avances muy importantes”, sostuvo.

Resultados Fluidez y Comprensión Lectora Los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o de comprensión acceden a horas de apoyo adicionales y seguimiento personalizado. Prensa Gobierno de Mendoza

El funcionario indicó que la evaluación dejó de ser únicamente una herramienta de diagnóstico para transformarse en un instrumento de mejora, ya que permite identificar dificultades, orientar recursos y diseñar estrategias específicas para cada escuela.

Uno de los ejes del programa es el acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje o de comprensión. Para ello, cada establecimiento cuenta con planes de fortalecimiento que incluyen horas de apoyo adicionales y seguimiento personalizado con el objetivo de mejorar los resultados en las mediciones posteriores.

Asimismo, consideró que los avances observados son el resultado de un proceso acumulativo que se viene consolidando año tras año. “Todos los años arrancamos un poquito mejor, con menos estudiantes en nivel crítico. Esa inversión que está haciendo el Estado de Mendoza está dando buenos resultados”, afirmó.

La inversión educativa incluye la entrega de libros de alfabetización para el 100% de los estudiantes de sala de cinco años y de primero, segundo y tercer grado, además de capacitaciones docentes y la incorporación de plataformas digitales en el nivel secundario para reforzar contenidos.

Los datos que muestran la mejora

Los resultados obtenidos en primaria muestran una evolución positiva en las habilidades de comprensión lectora. Las mayores mejoras se observaron en tercero y sexto grado, donde los estudiantes lograron mejores desempeños en tareas vinculadas a la interpretación de textos y obtención de información. En algunos casos, los avances respecto de 2025 alcanzaron los 33 puntos porcentuales.

En fluidez lectora también se observan avances importantes. El seguimiento de cohortes muestra una marcada reducción de los niveles críticos. En tercer grado, la comparación entre los alumnos que cursaban segundo grado en 2025 y los que actualmente están en tercero refleja una disminución de 21 puntos porcentuales en los desempeños críticos. Un año antes, la reducción había sido de 14 puntos, lo muestra un progreso cada vez más marcado.

Resultados Fluidez y Comprensión Lectora Los estudiantes de tercer grado mejoraron significativamente la fluidez y la comprensión lectora. Dirección General de Escuelas

En sexto grado, además, creció significativamente la cantidad de alumnos que alcanzan los desempeños más altos. El nivel avanzado pasó de abarcar al 23% de los estudiantes al 36%, mientras que el porcentaje de quienes se encuentran en el nivel crítico se redujo del 11% al 9%.

Resultados Fluidez y Comprensión Lectora Los estudiantes de tercer grado presentaron una mejora de 33 puntos en el área de interpretación con respecto al año anterior. Dirección General de Escuelas

La tendencia también se observa en la escuela secundaria. El porcentaje de estudiantes en nivel crítico disminuyó 5,2 puntos porcentuales respecto del inicio del ciclo lectivo 2025, mientras que los niveles medio y avanzado crecieron en conjunto cerca de 10 puntos porcentuales.

Más herramientas para el ingreso a la educación superior

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) señalaron que la mejora de los indicadores de lectura y comprensión lectora también tiene impacto en el acceso a estudios superiores.

Según explicó García Zalazar, un mejor desempeño durante la secundaria favorece las posibilidades de ingreso tanto a las escuelas preuniversitarias como a las carreras de nivel superior y universitario.

Se suma una evaluación de matemática

Además de las mediciones de fluidez y comprensión lectora que se realizan cada año, en 2026 la provincia incorporó un tercer censo destinado a evaluar aprendizajes en matemática.

Resultados Fluidez y Comprensión Lectora Prensa Gobierno de Mendoza

La nueva evaluación se aplicará junto con los operativos ya existentes y alcanzará a todas las escuelas, niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada. De esta manera, Mendoza contará con tres grandes relevamientos educativos durante el año para monitorear la evolución de los aprendizajes y orientar las políticas públicas del sector.