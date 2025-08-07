7 de agosto de 2025 - 11:26

Insólito cruce entre la vicegobernadora y el intendente de Capital por el pato Juan

La vicegobernadora Hebe Casado se sumó a la campaña en redes sociales por la “liberación” del Pato Juan y el intendente Ulpiano Suárez le salió al cruce.

“Todos queremos a @PatoJuanCuak libre”, reposteó la vicegobernadora primero y luego se sumó con el hashtag #FreePatoJuan.

Después del apoyo político que ganó el pato Juan, el intendente de Capital salió al cruce de la vicegobernadora: “Necesitamos más políticos que cumplan las reglas y menos que se guíen por lo que dicen las redes sociales", le dijo a Radio Mitre Mendoza.

El conflicto legal del pato Juan

Por varios meses, el pato Juan estuvo en el puesto de flores de su dueña Margarita en el Km 0 de la ciudad de Mendoza. Sin embargo, una denuncia anónima que alertó a la Municipalidad de Mendoza, prohibió su presencia en el espacio público argumentando que no es un lugar apto para un ave de corral, según una ordenanza vigente.

Desde entonces, Juan permanece encerrado en una jaula en la casa de su dueña, lejos de su libertad y la compañía de sus “hermanas” perrunas Lupe y Mía. La medida generó una movilización popular: vecinos, turistas y comerciantes comenzaron a juntar firmas para pedir su vuelta, y en pocos días la petición superó las 7.000 firmas.

Frente a esta situación, el pato Juan cuenta con el apoyo legal del abogado especializado en derecho animal Oscar Mellado, quien aclaró que el caso “no se encuentra en ninguna situación judicial, pero estamos transitando el primer paso a nivel administrativo”.

Mellado explicó que “se trata de una presentación, un descargo y un pedido de revocatoria que se ha hecho ante la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza”. Sobre las posibilidades de que Juan pueda regresar a su lugar habitual, dijo que “depende de lo que pida la municipalidad y de lo que convengamos con ellos”.

Además, resaltó que “existe la mejor predisposición para aceptar los requerimientos que hubiere a lugar”, enfatizando que “somos partidarios del diálogo, no somos cerrados en la cuestión, simplemente atendemos los derechos del pato y por eso es la petición que se ha hecho”.

En el municipio dicen que cuentan con imágenes del pato Juan correteando perros, cometiendo presuntos "ilícitos" que ponen en riesgo a las mascotas que transitan con sus dueños por la Capital. Además aseguran que el plumífero no está vacunado y todo esto se trata de una "campaña de marketing" de la florista.

