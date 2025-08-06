El pato Juan consiguió abogado y su historia llegó a los medios nacionales

El popular pato Juan, conocido en el centro mendocino por acompañar durante meses a su dueña Margarita en el emblemático puesto de flores en la esquina de San Martín y Garibaldi, ahora tiene abogado y su historia se hizo conocido en todo el país.

Por varios meses, el pato Juan estuvo en el puesto de flores de su dueña Margarita en el Km 0 de la ciudad de Mendoza. Sin embargo, una denuncia anónima que alertó a la Municipalidad de Mendoza, prohibió su presencia en el espacio público argumentando que no es un lugar apto para un ave de corral, según una ordenanza vigente. Desde entonces, Juan permanece encerrado en una jaula en la casa de su dueña, lejos de su libertad y la compañía de sus “hermanas” perrunas Lupe y Mía. La medida generó una movilización popular: vecinos, turistas y comerciantes comenzaron a juntar firmas para pedir su vuelta, y en pocos días la petición superó las 7.000 firmas.

Frente a esta situación, el pato Juan cuenta con el apoyo legal del abogado especializado en derecho animal Oscar Mellado, quien aclaró que el caso “no se encuentra en ninguna situación judicial, pero estamos transitando el primer paso a nivel administrativo”. Mellado explicó que “se trata de una presentación, un descargo y un pedido de revocatoria que se ha hecho ante la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza”. Sobre las posibilidades de que Juan pueda regresar a su lugar habitual, dijo que “depende de lo que pida la municipalidad y de lo que convengamos con ellos”. Además, resaltó que “existe la mejor predisposición para aceptar los requerimientos que hubiere a lugar”, enfatizando que “somos partidarios del diálogo, no somos cerrados en la cuestión, simplemente atendemos los derechos del pato y por eso es la petición que se ha hecho”.

Pato Juan - firmas Largas colas en el KM 0 para firmar por el pato Juan. A pesar de que la municipalidad dice que "no hay nada que hacer" ya casi llevan 8000 firmas, señaló el abogado. foto Los Andes 8.000 firmas en apoyo al pato Juan El letrado también destacó la importancia social que ha cobrado este caso: “En cuanto a las firmas, son un peso social simbólico que ha superado las 7.000 y estamos cerca de las 8,000, lo que demuestra el vínculo afectivo creado entre el animal, la gente que vive en la zona y los transeúntes”. Por último, señaló que para modificar la ordenanza que prohíbe la tenencia de aves de corral en la ciudad “lo que corresponde es que sea el Concejo Deliberante de la Municipalidad quien aborde esa tarea; no la puede cambiar nadie. Sí, en la aplicación se pueden establecer requisitos, condiciones y posturas respecto a cómo seguir adelante”.

El animal goza del apoyo de la gente, tanto en la calle como en las redes sociales. Inclusola vicegobernadora Hebe Casado manifestó estar a favor del pato. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1953163465951977564&partner=&hide_thread=false #FreePatoJuan https://t.co/LE5ORvdCdo — Hebe Casado (@hebesil) August 6, 2025 De tal manera que más allá de las firmas que se han logrando juntar, no tiene ningún peso legal para que el Pato Juan regrese al puesto de flores de la ciudad de Mendoza. Sin embargo, su historia hizo eco en los medios nacionales. El pato Juan en medios nacionales El pato Juan en medios nacionales Los Andes Mientras la familia y la comunidad mendocina continúan su lucha para que Juan vuelva al puesto de flores, la historia ya traspasó las fronteras locales y llegó a medios nacionales, poniendo en debate la relación entre los animales y los espacios urbanos, así como el peso de la opinión pública y la legislación en estos casos.