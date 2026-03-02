Caso Diego Maradona: denunciaron que los fiscales "se olvidaron" de llevar las pruebas y se frenó el juicio

Una nueva polémica sacudió la causa por la muerte de Diego Maradona . La audiencia preliminar para avanzar con el juicio por jurados contra una de las acusadas no pudo completarse porque, según la defensa, los fiscales “se olvidaron” de presentar las pruebas necesarias .

La denuncia fue realizada por el abogado Rodolfo Baqué, quien representa a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho personas imputadas en el expediente. De acuerdo al letrado, la falta de ese material impidió que se estableciera la fecha del debate oral.

El planteo generó fuertes críticas hacia los representantes del Ministerio Público Fiscal y volvió a poner el foco en las demoras que arrastra el proceso judicial desde hace más de cinco años. Entre medio, un escándalo por un documental que involucraba a la jueza del caso y derivó la anulación del juicio.

En diálogo con Noticias Argentinas, Baqué señaló que Patricio Ferrari y Cosme Iribarren no presentaron el material en los Tribunales de San Isidro para que la jueza María Coehlo, del TOC N°7, avanzara en el proceso que tiene como acusada a Madrid.

“Los fiscales son la teocracia de Irán” , remarcó el letrado, a la vez que calificó el hecho de “escándalo” porque “a cinco años y cuatro meses” del fallecimiento de Maradona todavía no empezó el debate.

Rodolfo Baqué Aseguran que Rodolfo Baqué fue mal apartado del caso Diego Maradona. Gentileza

Asimismo, apeló a una famosa frase del exjugador para referirse al desempeño de los fiscales: “Se les escapó la tortuga”.

En este sentido, indicó que propuso ocho testigos, pero los representantes del Ministerio Público Fiscal se los rechazaron, por lo que Coelho fijó una nueva citación para el próximo 6 de abril en Ituzaingó 340.

Quién es Dahiana Madrid, la enfermera acusada

Madrid era una de las enfermeras que, junto a Ricardo Omar Almirón, atendía a Maradona en el country San Andrés, donde el ex futbolista fue encontrado muerto el 25 de noviembre como consecuencia de un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca.

En tanto, el 17 de marzo iniciará el segundo debate oral y público de la causa y se determinarán las supuestas culpabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez, Nancy Edith Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna y el ya mencionado Almirón.

El primer proceso se anuló tras la filmación del documental “Justicia divina”, protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach.