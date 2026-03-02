2 de marzo de 2026 - 19:29

Caso Diego Maradona: denunciaron que los fiscales "se olvidaron" de llevar las pruebas y se frenó el juicio

El abogado Rodolfo Baqué, letrado de una de las acusadas, denunció lo sucedido y calificó el hecho de “escándalo” porque ya son más de cinco años de tardanza para iniciar el debate. A su vez, utilizó una frase del fallecido: “Se les escapó la tortuga”.

Polémica en el juicio por Maradona: acusan a la jueza Makintach de impulsar un documental sobre el caso.

Polémica en el juicio por Maradona: acusan a la jueza Makintach de impulsar un documental sobre el caso.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una nueva polémica sacudió la causa por la muerte de Diego Maradona. La audiencia preliminar para avanzar con el juicio por jurados contra una de las acusadas no pudo completarse porque, según la defensa, los fiscales “se olvidaron” de presentar las pruebas necesarias.

Leé además

Natación: Lautaro Arjona, el nadador de 18 años, tras consagrarse como la persona más joven en cruzar el Río de la Plata, ahora cruzó el Nahuel Huapi

Con 18 años, el nadador mendocino Lautaro Arjona logró cruzar el Nahuel Huapi y va tras un nuevo récord

Por Verónica De Vita
El mensaje de la esposa del gendarme Nahuel Gallo.

El emotivo mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras su esperado regreso: "Tantas cosas por decir"

Por Redacción Sociedad

La denuncia fue realizada por el abogado Rodolfo Baqué, quien representa a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho personas imputadas en el expediente. De acuerdo al letrado, la falta de ese material impidió que se estableciera la fecha del debate oral.

El planteo generó fuertes críticas hacia los representantes del Ministerio Público Fiscal y volvió a poner el foco en las demoras que arrastra el proceso judicial desde hace más de cinco años. Entre medio, un escándalo por un documental que involucraba a la jueza del caso y derivó la anulación del juicio.

“Se les escapó la tortuga”, declaró el abogado

En diálogo con Noticias Argentinas, Baqué señaló que Patricio Ferrari y Cosme Iribarren no presentaron el material en los Tribunales de San Isidro para que la jueza María Coehlo, del TOC N°7, avanzara en el proceso que tiene como acusada a Madrid.

“Los fiscales son la teocracia de Irán”, remarcó el letrado, a la vez que calificó el hecho de “escándalo” porque “a cinco años y cuatro meses” del fallecimiento de Maradona todavía no empezó el debate.

Rodolfo Baqué
Aseguran que Rodolfo Baqué fue mal apartado del caso Diego Maradona.

Aseguran que Rodolfo Baqué fue mal apartado del caso Diego Maradona.

Asimismo, apeló a una famosa frase del exjugador para referirse al desempeño de los fiscales: “Se les escapó la tortuga”.

En este sentido, indicó que propuso ocho testigos, pero los representantes del Ministerio Público Fiscal se los rechazaron, por lo que Coelho fijó una nueva citación para el próximo 6 de abril en Ituzaingó 340.

Quién es Dahiana Madrid, la enfermera acusada

Madrid era una de las enfermeras que, junto a Ricardo Omar Almirón, atendía a Maradona en el country San Andrés, donde el ex futbolista fue encontrado muerto el 25 de noviembre como consecuencia de un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca.

En tanto, el 17 de marzo iniciará el segundo debate oral y público de la causa y se determinarán las supuestas culpabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez, Nancy Edith Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna y el ya mencionado Almirón.

El primer proceso se anuló tras la filmación del documental “Justicia divina”, protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Emotivo acto en el 465 aniversario de la Ciudad de Mendoza y curiosidades del sitio que tuvo dos fundadores

Emotivo acto en el 465 aniversario de la Ciudad de Mendoza y curiosidades del sitio que tuvo dos fundadores

Por Ignacio de la Rosa
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 2 de marzo

Por Redacción Sociedad
El UPD o último primer día, es el festejo que realizan los alumnos secundarios que van a cursar su último año. La DGE estableció un dispositivo de prevención y actuación.

UPD con desayuno incluido: sin incidentes, la DGE no debió activar el protocolo por alumnos alcoholizados

Por Verónica De Vita