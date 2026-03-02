Emotivo acto en el 465 aniversario de la Ciudad de Mendoza y curiosidades del sitio que tuvo dos fundadores

La Ciudad de Mendoza cumple este lunes, 2 de marzo, 465 años desde su fundación . O, mejor dicho, desde una de sus dos fundaciones. Porque un 2 de marzo , pero de 1561 , el riojano Pedro del Castillo (de La Rioja, provincia española; no de la argentina) fundaba la “Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja” . Lo hacía en el, hasta entonces, valle de Huentota (habitado por los huarpes), tomando posesión de la comarca y haciendo flamear el estandarte real de la Corona. Ese hito pasó a la historia y a los manuales como “La Fundación de la Ciudad de Mendoza” , tema que se estudia desde la Primaria en todas las escuelas mendocinas.

Durante la mañana de hoy, en la Plaza Independencia, se celebró un acto por el nuevo aniversario de Mendoza. Participaron el intendente Ulpiano Suarez y el cónsul general de España en Mendoza, Ramón Blecua Casas , entre otras autoridades y referentes.

"El nombre fue elegido como homenaje al Capitán General Hurtado de Mendoza y a su tierra natal de la Rioja española . Esta fundación tuvo una gran trascendencia política y económica, por constituir un conexión estratégica entre el Río de la Plata y el virreinato del Perú . Durante todo el periodo virreinal, Mendoza fue un importante centro agrícola y comercial, conectando lo que hoy es Chile, Perú y Bolivia con Buenos Aires , un antecedente del actual proyecto de corredor bioceánico", destacó el cónsul a Los Andes .

En ese sentido, agregó que el General José de San Martín también mantuvo una clara visión respecto al enorme valor estratégico de Mendoza y así convirtió a la provincia en una pieza fundamental del proceso de independencia americana.

"465 años después, Mendoza celebra ese aniversario con visión de futuro, sin olvidar ese rico pasado . Así, esos vínculos entre la provincia de Mendoza y La Rioja están siendo renovados con un proyecto de acuerdo de colaboración anunciado durante la visita del responsable de cooperación internacional del gobierno de la Comunidad Autónoma de Rioja ", agregó Blecua Casas, quien destacó que fue un placer participar de la celebración de "una historia compartida".

Emotivo acto en el 465 aniversario de la Ciudad de Mendoza y curiosidades del sitio que tuvo dos fundadores

La Fundación de la Ciudad de Mendoza tiene un antes, pero también varios después, dignos de ser resaltados y también estudiados. Entre ellos se destacan sus tres localizaciones a lo largo de estos más de cuatro siglos, sus dos fundadores y el devastador terremoto que mudó la ciudad casi dos kilómetros al sudeste de donde había sido fundada originalmente.

Los años previos a la primera fundación

En 1551, Francisco de Villagra se convirtió en el primer explorador español en recorrer la región de Cuyo. Lo hizo con 180 hombres a cargo y enviado por el entonces gobernador y capitán general de Chile, Pedro de Valdivia (uno de los nombres más destacados de la historia trasandina).

El explorador español se relacionó con los huarpes que habitaban en la zona, con quienes convivió cerca de tres meses (lo que dura el invierno) antes de regresar a Chile.

Luego del fallecimiento de Valdivia –quien antes había sido destituido del cargo de gobernador de Chile por el propio Villagra-, fue el IV marqués de Cañete, García Hurtado de Mendoza y Manrique quien quedó al frente del gobierno chileno. Y fue el marqués quien le encomendó a Pedro del Castillo la misión de fundar y poblar la región de Cuyo, aquella misma que una década antes había explorado Villagra.

Plaza Pedro del Castillo y Museo del Area Fundacional. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Plaza Pedro del Castillo y Museo del Area Fundacional. Archivo

Así fue como el 22 de febrero de 1561, Del Castillo llegó al -por entonces- Valle de Huentota y tomó posesión de las tierras para, el 2 de marzo, fundar la ciudad bajo la Capitanía General de Chile, aunque como parte del Virreinato del Perú. Pero la ubicación actual y el epicentro de toda la Ciudad de Mendoza no fue la primera sobre la que se asentó, ni tampoco la segunda.

La primera ubicación de la Ciudad de Mendoza tuvo su piedra basal en lo que actualmente se conoce como la Media Luna, en Guaymallén y sobre la margen este del actual canal Cacique Guaymallén (que aún no existía como tal siquiera). Y recién un año después, el 28 de marzo de 1562, la Ciudad de Mendoza “cruzó” el zanjón hacia el oeste, instalándose en la plaza que -actualmente- lleva el nombre de Pedro del Castillo y donde se sitúa el Área Fundacional.

El segundo fundador

Lo llamativo de este traslado de la Ciudad en 1562 y su relocalización y refundación es que su artífice, Juan Jufré, también se adjudicó el honor y el derecho a los premios monetarios que le correspondía a los fundadores de ciudades.

Monumento dedicado a Juan Jufré, en la plaza homónima situada en la ciudad de Concepción. Monumento dedicado a Juan Jufré, en la plaza homónima situada en la ciudad de Concepción.

Por esto mismo, entonces, es que -históricamente- la Ciudad de Mendoza tiene dos fundaciones y dos íconos fundadores. Y más allá de que los grandes laureles se los lleva Pedro del Castillo y la fecha en que se conmemora la fundación es cada 2 de marzo; lo cierto es que la ubicación actual del Área Fundacional y de la Plaza Pedro del Castillo corresponden a la ubicación donde llevó adelante la refundación Jufré.

Ubicación estratégica

Al igual que en la actualidad, Mendoza siempre fue un punto estratégico para la ruta comercial entre el Río de la Plata y Santiago de Chile. Sin la infraestructura ni la tecnología o industrialización de la actualidad, la mejor alternativa para cruzar la Cordillera de los Andes siempre fue vía Mendoza.

Esta característica se mantuvo tanto en la época del Virreinato y de la colonia. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, y Mendoza -junto a todo Cuyo- fueron segregados de la Capitanía General de Chile para ser miembros del flamante virreinato español. Recién en 1813 -ya consumada la Revolución de Mayo de 1810-, el Segundo Triunvirato decretó que las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis conformaran la Intendencia de Cuyo.

De San Martín a Darwin

Esta misma ubicación estratégica para cruzar los Andes le valió a Mendoza ser la sede en la que residió el general José de San Martín entre 1814 y 1817, época en la que fue designado gobernador-intendente de Cuyo. Y desde Mendoza gestó el Cruce de los Andes y la epopeya libertadora, que tuvo su punto de partida el 6 de enero de 1817 desde El Plumerillo (Las Heras).

San Martín, siendo Gobernador Intendente, tuvo especial preocupación por el embellecimiento de la Ciudad. Para ello ordenó la extensión de la Alameda existente y una oportuna disposición que la convirtió en un lugar apto para el descanso.

Emotivo acto en el 465 aniversario de la Ciudad de Mendoza y curiosidades del sitio que tuvo dos fundadores Archivo

Y también durante los primeros días de marzo, pero de 1820 (el 1 de marzo, más precisamente), Mendoza y las otras dos provincias cuyanas adquirieron su propia soberanía como estados provinciales independientes.

Si hasta el mismísimo Charles Darwin, en 1835 y durante su exploración por gran parte del territorio argentino, se detuvo y estudió la cultura, flora, fauna y geografía de Mendoza.

Fue la langosta (en su calidad de plaga) la especie que sorprendió al padre de la Teoría de la Evolución. En su libro “Las mil y una plagas (el karma mendocino)”, Gustavo Capone hace un repaso de la historia de la producción agrícola mendocina y las distintas plagas que han azotado a la provincia. En lo que se refiere a las langostas, detalla que a fines del siglo XIX, cuando Mendoza cambió el modelo productivo abandonando la alfalfa, el trigo y el maíz para pasar a la viña, allí llegaron estos insectos.

En Los Paramillos de Uspallata se erige el manumento al paso de Darwin por Mendoza y su valioso aporte. En Los Paramillos de Uspallata se erige el manumento al paso de Darwin por Mendoza y su valioso aporte.

Y en este mismo estudio, Capone detalla cómo una de las mangas captó la atención de Charles Darwin, quien lo registró en su diario de viaje.

El terremoto de 1861 y la Ciudad actual

También en marzo -mes crucial en la historia de Mendoza si los hay-, pero de 1861 tuvo lugar el terremoto que derivó en la tercera y definitiva locación de la Ciudad de Mendoza.

Gran parte de la edificación colonial fue destruida por este movimiento sísmico del 20 de marzo de 1861, por lo que la Ciudad Nueva debió ser repensada y relocalizada. En este terremoto falleció, además, entre 40% y 60% de la población mendocina de la época (se estima que oscilaba las 8.000 personas en total).

La Plaza Pedro del Castillo es el punto geográfico del área fundacional de Mendoza, allí también se rastrean los orígenes de nuestra construcción literaria a través de las primeras crónicas sobre la Ciudad. Emotivo acto en el 465 aniversario de la Ciudad de Mendoza y curiosidades del sitio que tuvo dos fundadores Archivo

La nueva ubicación de la Ciudad de Mendoza se trasladó cerca de un kilómetro al sudeste del Área Fundacional (actualmente la Cuarta Sección, y que era la zona neurálgica hasta entonces). En la nueva ubicación geográfica, hasta el momento, se encontraba la antigua Hacienda de San Nicolás.

Y dos años después del terremoto, en 1863, el prestigioso agrimensor francés Julio Balloffet (figura fundamental en el desarrollo moderno de las ciudades mendocinas) fue quien tuvo a su cargo el ordenamiento de la Ciudad de Mendoza que actualmente conocemos; con una plaza mayor (la Independencia), circundada por cuatro plazas menores (España, Chile, Italia y San Martín)